Carrió volvió a cruzar a Macri por querer un "ajuste brutal" y lo acusó de perder identidad en JxC

La precandidata presidencial y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a criticar este martes al expresidente Mauricio Macri al afirmar que "quiere un ajuste brutal" en el que "va a caer toda la clase media", y apuntó contra el fundador del PRO por haber "perdido la identidad" como uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC)., afirmó Carrió en diálogo con Radio Universidad Nacional del Litoral.En ese sentido, Carrió resaltó que "no está dispuesta a destruir a las clases medias" a través "de un ajuste brutal" ni de una "violencia desencadenada del Estado", como dice que plantea el exmandatario."Ninguna de las dos., remarcó.Carrió también cuestionó el rol que tiene Macri al interior de JxC como líder del sector del PRO denominado "los halcones", que encabeza junto a la precandidata presidencial Patricia Bullrich., señaló.La exdiputada se refirió a las amenazas de ruptura que rondaron en la coalición desde la semana pasada, provocadas por el posible arribo del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, una iniciativa propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y compartida por casi la totalidad de JxC, a excepción del grupo de Bullrich y Macri., explicó.Además, Carrió recordó que "ni lo saludaba" a Macri antes de crear Cambiemos en 2015, un espacio que "es mentira" que haya sido fundado por él."Yo nunca me senté en la mesa del padre, ¿está claro? Hay mesas de determinados empresarios a las que no me siento. Hice un sincericidio ¿Vos sos hijo de un mafioso?", subrayó, y agregó que no le contestó el teléfono "durante cinco meses hasta que un día de enero acepté tomar un café".