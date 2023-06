Falleció el gran novelista Cormac McCarthy, ganador del Pulitzer por "La Carretera"

Nacido como Charles Joseph McCarthy Jr., con el tiempo decidió firmar con el antiguo nombre irlandés de Cormac. (Foto AFP)

Lamentamos comunicar el fallecimiento de Cormac McCarthy.



Autor de títulos ampliamente aplaudidos como ‘Meridiano de sangre’, ‘La carretera’ o ‘El pasajero/ Stella Maris’, McCarthy ha sido considerado uno de los más grandes novelistas de su generación.



Gracias 🖤, pic.twitter.com/lVSVTEY89z — Random House ES (@randomhouse_es) June 13, 2023

"Sin lugar para los débiles" VER VIDEO

"La carretera" VER VIDEO

Su texto más autobiográfico fue "Suttree" (1979) que, según había revelado, tardó 20 años en completar.

Una vida al servicio de las letras

Reconocido como uno de los mayores novelistas de su tiempo,por la que cosechó premios como el Pulitzer y el Nathional Book Award, el escritor norteamericano, autor de novelas como "Todos los hermosos caballos" y "La carretera", falleció este martes a los 89 años en su casa de Nuevo México.Reacio a dar entrevistas, McCarthy era considerado un autor clave en la escena literaria estadounidense y"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Cormac McCarthy. Autor de títulos ampliamente aplaudidos como 'Meridiano de sangre', 'La carretera' o 'El pasajero/ Stella Maris', McCarthy ha sido considerado uno de los más grandes novelistas de su generación", escribió en su cuenta de Twitter la editorial Penguin Random House al confirmar su fallecimiento., con, el primer volumen de una trilogía sobre la frontera, y le valió el premio Nathional Book Award. Aunque McCarthy llevaba décadas escribiendo, ese título fue la llave para una circulación más masiva que tuvo otro punto alto cuando, que se estrenó en Argentina con el título "Sin lugar para los débiles".Este thriller policial, protagonizado por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin, l. El día de la ceremonia, el escritor asistió acompañado de su hijo de ocho años.El cine fue un gran aliado en la difusión de la obra de McCarthy, que captó la atención de importantes cineastas como los hermanos Coen, pero además de John Hillcoat y Billy Bob Thornton.En el año 2000,, y años más tarde,más conocida por su nombre en inglés "The road", dirigida por John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen, Charlize Theron y Robert Duvall.fue su historia más popular. Estaba situada en un futuro postapocalítico en el que Estados Unidos aparece como un país habitado por supervivientes entregados a prácticas nefandas como el canibalismo. A la publicación le siguió el Premio Pulitzer y una invitación a aparecer en el programa de televisión de Oprah Winfrey en 2007."No creo que (las entrevistas) sean buenas para tu cabeza.Pensando en ello, probablemente deberías estar haciéndolo", dijo en la que fue una de sus pocas declaraciones públicas.. Estaba lleno de años y creó un excelente trabajo, pero todavía lamento su fallecimiento", escribió en su cuenta de Twitter Stephen King sobre el escritor nacido en 1933 en Rhode Island (Estados Unidos). Mientras que el autor irlandés John Banville lo definió como un "novelista extraordinario, uno de los mejores en el trabajo hoy en día, en Estados Unidos y en el resto del mundo", cuya "obra se yergue orgullosa del paisaje literario, como uno de esos majestuosos cerros de sombras nítidas en Monument Valley, aunque sus colores pueden ser tan delicados como las tonalidades más pálidas del Painted Desert", consignó The Guardian.. Por ejemplo, el escritor canadiense ganador del premio Nobel de Literatura, Saul Bellow, lo eligió como ganador de la beca MacArthur para "genios" en 1981, y en esa oportunidad destacó su "absolutamente abrumador uso del lenguaje, sus oraciones que dan vida y muerte".En "Cómo leer y por qué", Harold Bloom afirmaba que su trabajo "Meridiano de sangre" (1985) era la mejor novela americana de la segunda mitad del siglo XX, asegurando que "no solo era el último western" sino "la última dramatización oscura de la violencia", y lo ubicó en un podio junto a otros tres autores contemporáneos que dijo que habían "tocado lo sublime": Philip Roth, Don DeLillo y Thomas Pynchon.Nacido como Charles Joseph McCarthy Jr.,a, y con el tiempo decidió firmar con el antiguo nombre irlandés de Cormac."Sentí desde el principio que no iba a ser un ciudadano respetable.", le dijo en una entrevista al New York Times en 1992. Su vida lejos de la escritura lo llevó a ser parte de la Fuerza Aérea en la década de 1950.. El primero en 1959 con Lee Holleman, a quien conoció en la universidad y con quien tuvo un hijo, y luego con la cantante inglesa Anne DeLisle, de quien se separó en 1976.Desde ese año, vivió un tiempo en Europa, pero regresó a Tennessee para establecerse cerca de Knoxville y más tarde se mudó a El Paso, Texas, peroEl escritory en ese período se empeñó en la escritura de un guion, "El consejero" (2013), una película de narcos de Ridley Scott que no tuvo ni el reconocimiento ni la circulación que venía cosechando su narrativa. Además, en ese lapso también escribió un ensayo sobre el origen del lenguaje publicado en una revista científica llamada Nautilus., publicados de manera conjunta en español por Random House. Con una mirada aguda y cruda al retratar a su país, McCarthy fue uno de los grandes novelistas de su generación.