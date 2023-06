El programa "Contratá Trans" llegó a la final en una competencia global de emprendedores sociales

Pelearán por la final el 9 de julio en Londres / Foto: archivo.

El programa regional "Contratá Trans" que busca mejorar las oportunidades de inserción socio laboral de las personas travesti, trans y no binarias, competirá el 9 de julio, en Londres, en la final por el premio Map the System de la Skoll Centre para emprendedores sociales, una competencia global de Oxford que premia todos los años investigaciones que contribuyen a resolver problemas globales urgentes.Desde principio de año, la asociación civil junto a un, sistematizó la experiencia de trabajo de Contratá Trans con las empresas que articulan con el programa y esta investigación conjunta fue seleccionada para presentar sus hallazgos en la final.Una de las iniciativas destacadas de Contratá Trans este año es el, unapara personas travestis, trans y no binarias en, destacó en un comunicado la asociación civil Impacto Digital, que impulsa la iniciativa."La formación en testing es una habilidad altamente demandada en la industria tech y estamos brindando las herramientas necesarias para insertarse en este campo", dijo la líder de tecnología de Impacto Digital, Anggie Manassero.La primera edición del proyecto, llevada a cabo en Argentina, cuenta con lay,, en alianza con la, adelantaron."'En Código Trans' es un ejemplo concreto del compromiso del programa en brindar oportunidades y fortalecer las habilidades del colectivo trans en el ámbito tecnológico", destacaron.Se estima que, en nuestro país,después de asumir públicamente su identidad, recordaron desde la asociación civil., agregaron, y con la iniciativa de "Contratá Trans" proponen cambiar esto."Nuestros proyectos buscan generar impacto medible y escalable que impulse un cambio real creando un mundo laboral más equitativo", afirmó el vocero del programa, Gio Perchivale.para crear espacios laborales seguros y respetuosos de todas las identidades", añadió.Desde sus orígenes Contratá Trans capacita, además, a empresas y organizaciones para crear entornos laborales inclusivos y seguros para las personas trans y no binarias."Lograr un cambio real requiere la participación activa de múltiples actores de la sociedad. Cada vez son más las instituciones que comprenden los beneficios de los entornos laborales conformados por equipos diversos y desde el programa les estamos acompañando en esa construcción", concluyó Perchivale.