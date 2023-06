Tras el repudio y las marchas, Morales derogará su decreto que criminaliza la protesta

El gobernador de Jujuy había prohibido las manifestaciones en la provincia. Foto: Archivo

Habló del conflicto docente en la conferencia de prensa

Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy.

Cómo era la medida

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este martes que se derogará el decreto que criminaliza la protesta social y advirtió que, en medio de las protestas de los gremios docentes y estatales por aumentos salarialesadvirtió el mandatario jujeño en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.De esta forma,, que las organizaciones sociales jujeñas venían denunciando por considerar que criminaliza la protesta.Morales aclaró queEn la rueda de prensa,“Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y le vamos a descontar el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos”, sostuvo el mandatario jujeño al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos de la provincia.Para Morales, “cualquier propuesta en este contexto de inflación no alcanza, por eso ratificamos paritaria permanente y el mes que viene nos volvemos a sentar, así que hasta acá llegamos”.En ese marcoy el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.que también reclaman el rechazo a la reforma parcial de la Constitución en pleno debate, expresó: “Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado”.enfatizó el mandatario.Asimismo, cargó contra “la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala, quienes quieren generar violencia”, e indicó que “una facción minoritaria no puede arrogarse la decisión del pueblo”, al recordar las elecciones del pasado 7 de mayo en la que se eligieron a los convencionales constituyentes., en reclamo de una recomposición salarial, contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial y el decreto 8464 al que consideran "antidemocrático".