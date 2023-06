Reclaman por la aparición con vida de Guadalupe Lucero en San Luis

Foto: Nicolás Varvara.

, la niña que tenía cinco años al momento de su desaparición en el barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis, dijo este martes a Télam que “pensamos que iban a ser algunas horas y mañana se cumplen 2 años”, y luego contó que continuarán con actividades en reclamo por su aparición.Emocionalmente quebrada, la mujer que por estas horas lleva adelante acciones callejeras y virtuales de visibilización exigiendo “a dos años de su rapto, la aparición con vida”, afirmó que la única “contención” con la que cuentan es “la misma Guada y su ausencia que nos empuja a seguir buscándola”.“Sacamos fuerzas de Guada para enfrentar el día a día, porque si nos encerramos quién la va a buscar” dijo Domínguez, y reconoció que “al principio nos costó un montón” y que continúan “llorando puertas adentro”.Reconoció que para, la situación es “muy difícil, porque conserva su camita, sus juguetes y a veces se desborda y la pasa siempre mal”, y que su cable a tierra “son sus hijos que la hacen volver a levantarse para luchar día a día”Además, Domínguez dijo que desde que la causa la maneja la justicia Federal, “la comunicación mejoro mucho porque llamamos o vamos y siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier duda, la mínima que sea”."Entendemos que para ellos es complicado, porque lo primero que nos dijeron cuando tomaron el caso es que era el más difícil que les había tocado investigar porque no tienen nada y sobre lo que paso la provincia tuvieron que comenzar de cero”, añadió.“A Yamila le pusieron una abogada de fiscalía federal que es de Villa Mercedes, pero Yami siempre se comunica directamente con Fiscalía y tiene un apoyo psicológico que le dio la Protex, todo lo demás sale de nuestro bolsillo”, afirmó refiriéndose a cada movimiento o viaje que realizan buscando a la pequeña.que se eligió el último domingo” y agregó que el gobierno actual “tendría que haberla dado más importancia ya que es una nena puntana” y que sentía que “nunca les importo lo que le paso a Guadalupe”.Al nuevo Gobierno, que asumirá en diciembre próximo encabezado por el diputado nacional Claudio Poggi, quien representa a Junto por el Cambio en San Luis pidió que tome el caso con “la seriedad que corresponde para que no vuelva a pasarle a ninguna niñez en San Luis”.Indicó, además, que el cambio de gobierno le da “esperanza en que haya alguien que pierda el miedo y que hablen aunque sea por llamada anónima, que Dios toque el corazón de esa persona y diga lo que vio” porque está segura “que alguien vio lo que ocurrió”.Sobre la figura de “rapto” que se utiliza para convocar a las distintas actividades en reclamo de la aparición con vida de, pero que nada saben al respecto “al igual que las llamadas de distintos puntos del país”.“Cuando nos llamaron del extranjero la repuesta de la justicia fue que bloqueáramos los teléfonos y nunca supimos si se rastrearon o si se detuvo a alguien por esas comunicaciones”, explicó.Este, fue para “no molestar tanto a las personas que ya saben que falta Guada en San Luis” dijo y agregó que las personas “se sumaban con los bocinazos” y que podamos “sentir el respaldo popular”.Este martes la actividad continua en la virtualidad por redes sociales, mañana habrá un twitazo a partir de las 11 horas, y por la tarde la marcha por las calles de la ciudad.Domínguez destacó que se hizo una convocatoria abierta a partidos políticos, organizaciones gremiales y de base, y la respuesta fue “como siempre de las mismas organizaciones que nos acompañan desde el principio”.“Para mí es muy difícil porque tengo los otros niños y siempre me falta Guada, tratando de seguir hasta encontrarla, hasta volverla a ver”, acotó y pidió a la sociedad que se sume a la marcha que se realizará mañana.A fines del mes de mayo último, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) actualizó la foto de Guadalupe Lucero, para lo que el ministerio de Seguridad de la Nación incluyó un recuadro con el perfil de la nena, ya que su madre Yamila Cialone sostuvo que ambas imágenes son más parecidas al momento de la ausencia de la menor.Sin pistas firmas sobre el posible destino desobre la menor, y la persona que lo tenga debe comunicarse al 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.