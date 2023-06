Denunciaron el mal estado de los paradores para personas en situación de calle en CABA

"Evidentemente, las personas en situación de calle no quieren ir porque no cumplen su función, porque se divide a la familia, porque son peligrosos, porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias"(A)Matías Barroetaveña

La polémica por la cifra

El legislador porteño por el Frente de Todosdenunció que los paradores dispuestos por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "no cumplen su función" ni reúnen "las condiciones mínimas necesarias", luego de que un hombre en situación de calle falleció en el barrio de Villa Crespo.En diálogo con Télam Radio, Barroetaveña lamentó "un nuevo muerto de una persona en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires" y advirtió quey, sin embargo,"Evidentemente, las personas en situación de calle no quieren ir porque no cumplen su función, porque se divide a la familia, porque son peligrosos, porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias", aseguró.Acerca del reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad sobre un crecimiento de personas en situación de calle que llegaron a las 3.500, el legislador sostuvo que las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y otras entidadesSobre este punto, indicó que ely alertó quePor otra parte, consideró queEn este sentido, recordó que hace pocos díay mencionó que existió una contratación del propio gobierno "por 1.500 millones de pesos" donde se incluía a personas "en el listado de la basura a ser relevada en la ciudad"., 78.000 en situaciones irregulares y estas 10.000 personas en situación de calle", resumió el legislador.