Cristina Kirchner reiteró que "la condena" en su contra "ya está escrita"

Anoche, en el portal de La Nación, leí este título:



“Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje… pic.twitter.com/8XLt1aeF6B — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este martes su denuncia sobre la existencia de "una condena ya escrita" en su contra en la causa por irregularidades en la obra pública, al reprobar la designación de uno de los jueces que intervendrá en ese caso, y cuestionó a otro magistrado que deberá expedirse en una causa por espionaje contra el expresidente Mauricio Macri.En un tuit publicado en la mañana de este martes,por la forma en que tituló el artículo sobre la causa Vialidad en su contra y sugirió que el directivo está al tanto de cómo votará el magistrado en ese expediente.La críticaen la que fue juzgada por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.citó el título del periódico: "Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan"."¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier (el directivo del matutino)? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita"."Y muy buenas noticias para Macri".porque "el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque, según los acusados, no daba garantía de imparcialidad"."¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue"ironizó.El pasado lunes,y pidió que no intervenga en la revisión del sobreseimiento de Macri.La abogada Valeria Carreras reclamó que se garantice a los familiares "un juez imparcial", al pedir el apartamiento de Borinsky, quien resultó sorteado el viernes último para integrar la sala del máximo tribunal penal federal del país que tiene que resolver si revoca o confirma el sobreseimiento de Macri.Paralelamente,En un acto que se realizó el pasado lunes por la mañana en los tribunales federales de Retiro,La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.