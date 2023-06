Kicillof: "No se puede elevar la causa a juicio con la tesis de tres loquitos indignados"

"Trataron de pegarle un tiro en la cabeza a la más importante líder del peronismo y del campo popular", recordó Kicillof.

"El lawfare no es sólo perseguir a los dirigentes del campo popular como ella, sino también encubrir a quienes la agredieron e intentaron matar, así como tapar las conexiones políticas que esto tiene con la oposición" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, cuestionó que la elevación a juicio oral en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta, se limite a "tres loquitos indignados" y no avance sobre posibles instigadores y financistas de ese hecho, que podrían estar vinculados con dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).(Jonathan Morel).", planteó el gobernador en una entrevista con radio El Destape.La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.El mandatario bonaerense criticó que sólo vayan a juzgarse a los presuntos autores materiales del intento de magnicidio y planteó que ello "no se puede dejar pasar" dado que se trata de "un nuevo hito del lawfare"."El lawfare no es sólo perseguir a los dirigentes del campo popular como ella, sino también encubrir a quienes la agredieron e intentaron matar, así como tapar las conexiones políticas que esto tiene con la oposición, los contactos financieros", indicó.El mandatario sostuvo queporqueKicillof rememoró que en la campaña de 2015 al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández -quien se postulaba para la gobernación bonaerense contra María Eugenia Vidal- "le dijeron 'La Morsa' y lo vincularon al narcotráfico, algo que después se comprobó como "una mentira porque son cosas con las que operan en momentos electorales".