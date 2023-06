Llega la segunda edición de "Rojo, Festival Independiente Internacional de Clown"

La grilla completa

La programación pensada especialmente para las infancias

La segunda edición de, se realizará en Buenos Aires entre el 17 y 25 de junio en distintos espacios culturales de la Ciudad con entradas a la gorra y una programación que también incluye a las infancias.Ladel festival, cuya grilla que incluye producciones de, será el sábado 17 a las 21.30 con una "Jam" de apertura en OiHoy (14 de Julio 426), con la participación especial de Gabi Grey, Maia Lopardo y Ana Azcurra.Las actividades del festival que incluyen diecisiete, dosy dosse desarrollarán, además, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. del Libertador 8.151), Chacra de los Remedios (Av. Directorio y Lacarra) y Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2.262).Además, en esta edición el festival se suma una programación pensada especialmente para las infancias.Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Para participar de los talleres de Clown con Marina Barbera, de Chubut, y de Bufón con Julieta Daga de Córdoba hay que ingresar en http://rojofestivalindependiente.ctcin.bio/ 16 hs: No te entretengas con nada de El Bolsón con la actuación de Camille Thomas, Natalia Manuel y Gabriela Greizerstein; y dirección de Marina Barbera. Sede: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Entrada libre.18 hs: Indeleble de CABA. Autora y actuación de Sandra Rojas con la dirección de Judit Gutierrez y Sandra Rojas. Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: Mc Beth por una corona de CABA. Con las actuaciones de Lala Buceviciene, Paola Sanabria y Alito Dubal. Dirección de Trío LAP. Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: Tanga, homenaje a las cancionistas de El Bolsón. Con dramaturgia y actuación de Maia Lopardo.22 hs: Niños Perdidos de Ballester provincia de Buenos Aires. Con dramaturgia y actuación de Lía Mayer y la dirección de Santiago Legón. Música de Mauri Mayer.20 hs: La normalidad de Salta. Con dramaturgia y actuación de Natalia Aparicio. Dirección y supervisión dramatúrgica Julia Muzio.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: Variete Rojo. Selección de números por convocatoria abierta. Se presentan Dúas Claun, Lucas Di Giorgio, Juan Osuna y Gaby Mercado, Payasa Maleza de Chile y Diego Vilardebo. Anfitriona de la noche Lala Buceviciene. Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: Encarnación, un delirio artístico de Marcos PazActriz y dramaturga: Gabriela PascualDirección: Yanina FrankelSede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: Àlö! de Santiago de Chile. Actúa Natalia Rammsy Sánchezy, dirigen Julia Muzio y Lucy Snit.22 hs: Llegar a una fiesta de El Bolsón. Interpretada y escrita por Marina Barbera en codirección con Andrea Vegazzi. Música original y diseño sonoro de Agustín Flores Muñoz.21 hs: Pozo de La Plata. Con la actuación de Juliana Ramírez y dirección de George Lewis. Colaboración artística: Florencia PatiñoSede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.20 hs: La Celestina, tragicomedia de Lita de Córdoba. Con la actuación de Julieta Daga y la dirección de David Piccotto.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.Sede: Chacra de los Remedios. Entrada a la gorra.15 hs: El Circo de los Faramburleros de Tigre. Por Compañía Faramburleros16 hs: Haciendo comunidad de Buenos Aires por el Dúo Diafurias.15 hs: Lo que el viento me contó de Buenos Aires por la Compañia Churrinche.Sede: Chacra de los Remedios. Entrada a la gorra.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.15 hs: Carpa Diem de El Bolsón por la Compañía Tengo una Idea.17 hs: Olha a Palhaça no Meio da Rua de Sorocaba Brasil. Por Trupe Koskowisck.Sede: Centro Cultural Resurgimiento. Entrada a la gorra.15 hs: Opalalá, el Circo Único de Montevideo, Uruguay. Por la Compañía Opa! Payasos17 hs: Todo terreno de Merlo. Con y de Mariana Brusse.