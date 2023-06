Axel Kicillof: "La derecha tiene muchos candidatos pero un solo plan, el ajuste"

"Carrió dijo que van a ir a juicio por violación de derechos humanos por las reformas de ajuste que van a aplicar" Axel Kicillof

, reconoció la existencia de un malestar en la sociedad, pero advirtió que los candidatos de la derecha "no podrán imponer que la salida es ajuste, la represión y la dinamita" y analizó que no es posible salir de una crisis con "más neoliberalismo"."Se trata de instalar que la sociedad se derechizó y no quiere al Estado, como si se pudiera salir de una crisis producto del endeudamiento descontrolado que hizo el macrismo con más neoliberalismo y más políticas de derecha", reflexionó el mandatario en declaraciones a radio El Destape.El economista afirmó que la actual es una "etapa compleja", describió que "en todos los países, tras la pandemia y la guerra hay turbulencia económica, financiera, crisis alimentaria y de moneda" y planteó que "resulta difícil gobernar dando resultados en todo el mundo en términos de mejora de condiciones de vida con una situación internacional tan frágil".Si bien Kicillof admitió que "la sociedad está conmocionada y hay malestar" e indicó queal mismo ritmo que aumenta la inflación, destacó que "no podrán imponer que la salida es el ajuste, la represión y la dinamita"."(Elisa) Carrió dijo que van a ir a juicio por violación de derechos humanos por las reformas de ajuste que van a aplicar", graficó.Luego, el gobernador reconoció que "no son elecciones fáciles", pero rechazó "que todo vaya a girar hacia un plan de ajuste consentido" porquemientras que "la derecha tiene muchos candidatos, pero un sólo plan: el ajuste".Así, puso de relieve diversas acciones de gestión llevadas adelante por su administración "con presencia del Estado" y aseguró queEn la entrevista, el mandatario señaló que "se hizo mucho -como por ejemplo obras en hospitales, de infraestructura, viviendas y 163 edificios escolares nuevos- pero hubo dos años de pandemia" y resaltó que también se llevaron a cabo "cambios de fondo, como modificar los contenidos educativos".