Kelly Olmos afirmó en la OIT que "la justicia social es un pilar de la democracia plena"

Plenario de la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo. Foto: Twitter.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, consideró que "la justicia social es un pilar de la democracia plena", y sostuvo que en la Argentina esa idea se reconoce como "un valor", al referirse a su intervención en la sesión plenaria de la 111° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se está desarrollando en Ginebra, Suiza."El punto en común de todos los oradores fue la necesidad de avanzar en un cambio de paradigma en el que se priorice la Justicia Social. Argentina no solo está alineada con este pensamiento, sino que lo considera, además, como un valor al que el país designa como pilar de una democracia plena”, sostuvo Olmos en declaraciones aLa ministra explicó que la realización de este objetivo "no es posible sin la plena vigencia de los derechos de protección laboral, social y ambiental, y sin las representaciones colectivas, el derecho de agremiación, el diálogo tripartito y la búsqueda de la igualdad de género".Por otra parte, la funcionaria indicó que "el camino hacia la Justicia Social debe ser una tarea global, que no se circunscribe al reducido ámbito de un país”."Tenemos que crear una coalición global para la Justicia Social, que eleve este concepto, definitivamente, a nivel del debate político universal. Esto permitirá alinear las agendas económicas, financieras, medioambientales, de género y sociales”, remarcó Olmos.Al disertar en la asamblea de la OIT, Olmos, consideró hoy que "es tiempo de afirmar a nivel global la senda de la justicia social y de validar la necesidad del fortalecimiento orgánico de los sindicatos con diálogo tripartito entre el Estado y los empresarios", y, además, bregó por el "fortalecimiento del entramado de normas de tutela" de los trabajadores."Es tiempo de afirmar a nivel global la senda de la justicia social, de validar la necesidad del fortalecimiento orgánico de los sindicatos y sus representaciones colectivas por actividad, del diálogo tripartito entre estos, las organizaciones de los empresarios y los gobiernos y el fortalecimiento del entramado de normas de tutela", señaló Olmos al hablar ante la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En esa línea, la titular de la cartera laboral señaló que, "en un mundo agobiado por crisis recurrentes, en la Argentina nuestro Gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández, tiene la certeza de que no hallaremos respuestas en el catálogo de quienes, al amparo del neoliberalismo económico, proponen senderos en los poderes fácticos del capital financiero".La ministra consideró que esas prácticas "direccionan la vida de las personas, el destino de las comunidades y la sustentabilidad del planeta como variable de ajuste de la codicia que caracteriza a los sistemas económicos y sociales dominantes".En ese sentido, la ministra expresó que "de modo semejante a la propuesta del director general de la OIT, Gibert Houngbo, y a la del secretario general de Naciones Unidas (ONU) - António Guterres- sobre 'El Acelerador Mundial de Empleo' adscribimos al pensamiento y la doctrina que colocan a la justicia social como el sentido superior de toda política de Estado, haciendo que el centro de la disputa política incorpore los intereses de las personas que trabajan como un valor que caracteriza a la que denominamos como una democracia plena de justicia social".. La lucha que ha dado nuestro pueblo durante fundamentalmente estos últimos 80 años, donde el justicialismo en el campo político nos enseña que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, es demostrativa de esta concepción", agregó.Asimismo, Olmos bregó por los derechos laborales al manifestar que, "desde esta perspectiva, la plena vigencia de los derechos de protección laboral, social y ambiental; el reconocimiento y el fortalecimiento de las representaciones colectivas; el derecho de agremiación; el diálogo tripartito y la búsqueda de igualdad de género, son condición insustituible de un sistema de relaciones laborales que se constituye como la columna vertebral de todo sistema verdaderamente democrático y social"."En un mundo globalizado, hay poco espacio para respuestas eficaces si se circunscriben al reducido ámbito de un país", dijo la ministra.En ese punto, remarcó quepor la justicia social que eleve este concepto definitivamente al nivel del debate político universal y que efectivamente logre alinear las agendas económica, financieras, medioambientales, de género y sociales para lograr una prosperidad compartida en paz".Al finalizar, Olmos destacó que la Argentina "tiene una tradición en esta búsqueda, una trayectoria que la inscribe en el universo de quienes comparten la existencia de protección social robusta con un consolidado sistema de negociación colectiva tripartito tanto para el sector privado como el público, y la reivindica como un soporte de la paz y la cohesión social".