Bullrich, Morales y un nuevo capítulo de cruces verbales en plena interna de JxC

Los precandidatos opositores, en una nueva discusión pública.

Gerardo, lo último que voy a hacer es "bajar un cambio".

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

Foto: Víctor Carreira.

Los precandidatos presidenciales Gerardo Morales (UCR) y Patricia Bullrich (PRO) incrementaron en las últimas horas los cruces verbales y las acusaciones mutuas en medio del debate desatado en Juntos por el Cambio (JxC) respecto de la posible incorporación a la coalición opositora del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti En el marco de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) -que se reunió este lunes en el porteño Parque Norte, donde el partido ratificó su pertenencia a JxC y votó a favor de la ampliación de la coalición-,, aseguró durante un reportaje el gobernador de Jujuy y uno de los precandidatos presidenciales del radicalismo.Por su parte, Bullrich le contestó que “lo último” que va a hacer es “bajar un cambio”.“Gerardo, lo último que voy a hacer es ‘bajar un cambio´. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, respondió la precandidata presidencial de PRO por Twitter.A su vez, Morales convocó a Bullrich a un “debate de ideas” sin “descalificaciones bravuconas” por la misma red social: “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales”, aclaró el titular de la UCR., agregó el mandatario jujeño.Por último, le sugirió a Bullrich retomar “el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”.El debate entre ambos precandidatos presidenciales se da en el contexto de la propuesta tanto de Morales como de Horacio Rodríguez Larreta para ampliar JxC y sumar a referentes como el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, lo que es rechazado por Bullrich y por el expresidente Mauricio Macri.