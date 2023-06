Murió un hombre que vivía en situación de calle en el barrio porteño de Villa Crespo

Foto: Facebook

Un hombre en situación de calle falleció en el barrio porteño de Villa Crespo, donde, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió el lunes a la mañana cuando personal de la Comisaría Vecinal 15 de la Policía de la Ciudad se trasladó a la calle Leopoldo Marechal al 1300 debido a que un hombre en situación de calle no respondía a los llamados.Al llegar, los efectivos solicitaron la atención del SAME, cuyos médicos constataron el fallecimiento "sin observarse a simple vista signos de violencia sobre el cuerpo", indicó el parte policial.En el caso intervino la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional número 42, a cargo de Arturo Velarde, que dispuso realizar una autopsia para determinar las causas de la muerte, que aún no fueron informadas."Nos duele el alma... ¿cuántos Amigos más morirán en las calles? Héctor era alegre, muy alegre…. Le gustaba hablar con doble sentido…Cuando conseguía changa de albañil desaparecía una semana", difundió en un mensaje publicado a través de la red social Facebook."Héctor era agradecido…. Antes de retirarnos de la parada siempre agradecía muy de cerca y en voz baja...Héctor, Amigo, te despedimos con mucho cariño y prometemos que no te olvidaremos y quedás por siempre en el corazón de todos los #AmigosEnElCamino", concluyó el texto.Desde la organización social Proyecto 7 advirtieron que"Somos uno de los pocos países en el mundo y en la región con tres leyes específicas sobre situación de calle, pero poco ha cambiado, la gente sigue estando en la calle y cada vez se ve más lamentablemente", indicaron en un comunicado.En ese sentido, apuntaron que "la gente necesita lugares donde estar, se necesita de manera urgente centros de integración. Ya no podemos esperar más para que se aplique política pública".Este martes a la mañana, la organización realizó un desayuno enfrente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en medio de una serie de actividades programadas durante toda la semana para reclamar asistencia para las personas que viven en situación de calle ante la llegada del invierno y las bajas temperaturas.