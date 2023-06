Malestar en directivos del PSG tras el anuncio de Mbappé que no renovará su contrato

Mbappé y su conflicto con PSG. / Foto: TW@PSG_English.

al considerar que no había necesidad de anunciar nada dado que hay de plazo hasta el 31 de julio próximo para que el delantero ejecute ese año opcional que tiene hasta 2025.Según publicó el diario deportivo español Marca, la cúpula del club francés considera que si antes de esa fecha el jugador no notificaba su intención de renovar ni se llegaba a un acuerdo, su contrato expiraba automáticamente el 30 de junio de 2024, "por lo que no acaban de entender el sentido de la carta"., cuyo contrato vencerá dentro de un año.El club parisino tenía en sus planes extender el vínculo con Mbappé hasta 2025 pero con esta acción el futbolista "limita todo tipo de ilusión", señaló el diario madrileño.y se enteraron de la misma por terceros, ya que la misiva fue publicada el lunes por el diario deportivo francés L'Equipe.La cláusula en la que ahora se apoyan los empresarios qataríes se acordó entre las dos partes para no dilatar precisamente las negociaciones, como ocurrió el año pasado y dar margen a las partes para actuar con tiempo., en la que el delantero renovó finalmente "con el mejor contrato de la historia del deporte", según indica Marca, que a su vez se posiciona históricamente cerca del Real Madrid, el club que desde hace años pretende al astro del seleccionado de Francia.Sin embargo, ty que su traspaso no altere la nueva estrategia del club.; se fue el español Sergio Ramos y la idea sigue siendo dar una salida al brasileño Neymar.Con Mbappé había sido diferente hasta ahora, como se vio el año pasado, cuando el PSG aceptó todas las condiciones impuestas por el jugador y evitó así su lo que parece su marcha inexorable hacia el Real Madrid.Sin embargo,Los medios europeos ya mencionan que el club "merengue", que pretendió incorporar al jugador en temporadas anteriores, aparecería una vez más en escena y esta vez sí podrá sumarlo a sus filas, aunque tenga que esperar un año más.