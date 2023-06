Presentaron el libro sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel

El periodista Santiago Rey presentó “Silenciar la muerte" junto a organismos de derechos humanos, legisladores y periodistas / Foto: Pablo Añeli.

“Es un libro urgente porque hacían falta herramientas y material para fortalecer el contrarrelato" Santiago Rey, periodista

Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo de la Prefectura Naval en Villa Mascardi / Foto: Archivo.

De la crónica a la investigación

Nora Cortiñas expresó su preocupación por la persecución contra la comunidad mapuche / Foto: Pablo Añeli.

El juicio que viene El juicio oral por el crimen del joven Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, durante un operativo de desalojo llevado a cabo por el Grupo Albatros, de la Prefectura, comenzará el próximo 14 de agosto en la localidad rionegrina de General Roca.



“Yo espero que esta instalación del tema, que hemos tenido la suerte que se dé en los últimos días, genere también una cobertura bien de cerca de lo que sucede en ese juicio, porque me parece que va a dar mucha tela para cortar”, resaltó Rey.



Y agregó: “Hay más de 90 testigos, va a ser un juicio largo, más de tres semanas seguramente, que va a estar cruzado por la campaña electoral, y donde hace falta garantizar un contrarelato de lo que suceda también en el juicio, si es que no se quiere colaborar para que se consolide la impunidad”.



El periodista Santiago Rey presentó este lunes “Silenciar la muerte. Crónica e investigación de la vida y asesinato de Rafael Nahuel”, que consideró un "libro urgente"ni sea "solo una bandera de aquellos que reclaman".Así se expresó el autor durante el acto de presentación en la Biblioteca del Congreso de la Nación, organizado por la Fundación de Periodismo Patagónico.El trabajo repasa la vida y el “asesinato estatal” del joven mapuche Rafael Nahuel, a través de una investigación que echa luz sobre“Me propuse contar la vida de Rafael Nahuel a través de las herramientas de la crónica, reconstruyendo escenas de esa vida, como para que su nombre no sea olvidado y, por otro lado, no sea sólo una bandera de aquellos que reclaman sin carnadura”, dijo el periodista durante la presentación.Rey sostuvo que “es un libro urgente, escrito gracias a la generosidad de Acercándonos Ediciones, una editorial que puso en juego recursos y esfuerzo para sacar un libro en 2018,, y que vino a acompañar el trabajo de investigación crítica”.“Es un libro urgente porque hacían falta herramientas y material para fortalecer el contrarrelato que, en ese tiempo, se instalaba a través de los medios y si hoy el libro tiene vigencia, no es por sus méritos periodísticos o narrativos -si es que los tiene-, sino por la falta de justicia”, explicó.El periodista combinó dos tonos para la escritura de su libro:; y la investigación periodística sobre la preparación, consumación y ocultamiento del asesinato de Rafael a manos de Prefectura Naval.De la presentación participaron la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; la diputada nacional Gisela Marziotta; el periodista Ricardo Ragendorfer, y el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo.La diputada Marziotta, que presentó un proyecto de ley para declarar de interés legislativo el libro, destacó el trabajo realizado por el autor “para sostener la vigencia de la memoria” y agregó que “, y es una forma de mantener vivo el reclamo de justicia, más allá de lo que pueda pasar con el juicio oral y si sentimos que eso está más cercano a uno de la justicia”.A su turno, el periodista de investigación Ricardo Ragendorfer, quien prologó el material, afirmó que “es un libro maravilloso, en el cual se enfrentan en forma de espejo la pincelada biográfica de una vida que fue, como diría bien Hernández, derribada de un mazazo por el terrorismo de Estado","También este libro alterna ese relato con el de los hechos y circunstancias queni debidamente revisada y explorada por el periodismo, por los investigadores, por la Justicia”, añadió.Por su parte, Cortiñas expresó su preocupación por la persecución continua de la comunidad mapuche e hizo mención al proceso de liberación de las presas políticas mapuches, a quienes “les dieron la libertad, pero no les prepararon la salida de esa cárcel que tuvieron tan espantosa, teniendo familia, criando los bebitos, y resulta que le da el Estado la libertad, pero las deja en la calle”.En tanto, Carriqueo realizó una contextualización histórica del conflicto territorial del pueblo mapuche y remarcó que “no puede haber en la Argentina un nuevo pacto social”.