Al menos 11 muertos en un bombardeo ruso a la ciudad natal de Zelenski

La represa de Kajovka, en el río Dniéper, destruída. / Foto: AFP.

Reunión de Grossi con Zelenski en Kiev

Misiles lanzados por Rusia impactaron este martes en edificios residenciales en la ciudad del centro de Ucrania donde nació el presidente Volodimir Zelenski y, informaron autoridades.Ucrania reportó también ataques nocturnos en la ciudad nororiental dey en la norteña, la capital, donde se espera laPor su parte, Rusia reivindicó la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales.En, la ciudad natal de Zelenski, situada en la región de Dnipropetrovsk unalcanzó varios sitios de la ciudad y en particular un edificio residencial de cinco pisos, que quedó envuelto en llamas, según las autoridades locales.Imágenes transmitidas por Zelenski en su canal de Telegram mostraron amientras focos de fuego atravesaban varias ventanas rotas del edificio de departamentos dañado en Krivoi Rog. Cerca se veían vehículos carbonizados y dañados., escribió el presidente. “Los asesinos rusos continúan su guerra contra los edificios residenciales, las ciudades y las personas”, agregó.El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, escribió en Telegram que los cuerpos de siete personas fueron recuperados del almacén de una empresa privada no especificada, y que otras cuatro personas murieron en el edificio de apartamentos.Agregó que las operaciones de búsqueda habían sido canceladas después de que una víctima final fuera encontrada muerta bajo los escombros en el almacén.El alcalde de Krivoi Rog, Oleksander Vilkul, dijo en Telegram que 28 personas resultaron heridas.La administración regional publicó una foto del edificio dañado y ennegrecido por las llamas, con humo saliendo de los pisos.El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que su Ejército disparó desde aviones misiles de crucero de largo alcance contra reservas operativas de Ucrania y un depósito con armas y municiones occidentales en Krivoi Rog. El ministerio agregó que todas las instalaciones seleccionadas fueron alcanzadas.En, la administración militar informó también de ataques nocturnos con, aunque aseguró que "todos los blancos enemigos en el espacio aéreo alrededor de Kiev fueron detectados y destruidos exitosamente", informó la agencia de noticias AFP.Por su parte, el alcalde de, Igor Terejov, reportó un ataque de drones "contra infraestructuras civiles" y que resultaron dañados un hangar y las instalaciones de una empresa.Los nuevos ataques rusos llegaron luego de que Ucrania asegurara el lunes haber reconquistado seis pueblos de zonas ocupadas por Rusia en provincias del este y sur del país.Horas más tarde, el presidenteaseguró la noche del lunes que laen marcha contra las tropas rusas eraLa viceministra de Defensa, Ganna Malyar, dijo que los siete pueblos de la sureña provincia de Zaporiyia y de la oriental provincia de Donetsk recuperados por Ucrania equivalían a un área de 90 kilómetros cuadrados.Moscú, a su vez, afirmó haber repelido los ataques ucranianos en Donetsk y Zaporiyia.En tanto, Grossi era esperado este martes en Kiev para reunirse con Zelenski y luego visitar la central nuclear de Zaporiyia y analizar el impacto en ella de la destrucción de la represa de Kajovka en el río Dniéper.Desde el inicio de la invasión, Grossi no deja de advertir sobre eldel sureste de Ucrania.La, en la sureña provincia de Jerson, vecina a Zaporiyia, no ha tenido hasta ahora ningún efecto en el estanque de enfriamiento de la planta, según el OIEA.Sin embargo, en otras partes del sur, causó graves, lo que dejó un saldo de 17 personas muertas en la zona bajo control ruso y 10 en la que controla Ucrania.