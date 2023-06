Más de 150.000 turistas y un impacto económico superior a los mil millones dejó el Sub-20

El mundial sub 20 atrajo al turismo a La Plata. / Foto: TW@abcplatense.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

que se disputaron en la capital bonaerense, que dejó ingresos superiores a los mil millones de pesos para el sector turístico, informó la municipalidad platense.Según los datos aportados por el Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur), 7 de cada 10 plazas hoteleras fueron ocupadas en promedio durante toda la competencia, mientras que durante la etapa decisiva del mundial, la misma alcanzó el 100%.En este contexto, se registraron alojamientos en hoteles de todas las categorías, con turistas oriundos principalmente de Uruguay, Israel, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y España.Además, se hospedaron en la capital bonaerense el staff de la FIFA y las delegaciones de Francia, Inglaterra, Japón, Israel, Uruguay, Brasil, Túnez, Irak, Honduras, Colombia y Corea del Sur, dejando alrededor de otros 500 mil dólares en alojamiento, gastronomía y traslados."Haber sido elegidos para ser la sede más importante del Mundial Sub-20 no fue casualidad. Nos eligieron por lo que tenemos para ofrecer a los miles de visitantes que estuvieron y están en La Plata. Y, especialmente, por todo el trabajo que venimos haciendo para ser una ciudad preparada para recibir al turismo", destacó el intendente Julio Garro.Sostuvo que la capital provincial está preparada "para recibir eventos internacionales", y por eso felicitó "a todos los vecinos, comerciantes, gastronómicos y hoteleros. Cada uno desde su lugar hizo algo para que esto sea posible".De acuerdo a lo consignado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Plata fue "una de las ciudades más favorecidas por el torneo" y "se pudieron ver familias incluso de nacionalidades que no participaron del certamen, como Chile y España", con paseos turísticos "muy demandados"."El certamen nos permitió mostrar nuestra oferta hotelera, gastronómica y cultural y posicionarnos en el mundo como destino de turismo receptivo y sede de futuros eventos internacionales", valoró el titular del Ematur, Daniel Loyola.Según precisó la municipalidad, la ciudad recibió en la última semana turistas nacionales e internacionales e ingresaron unos US$ 500.000 dólares en alojamiento, gastronomía y traslados aportados por delegaciones futbolísticas y staff de la FIFA.Durante los 18 partidos disputados en La Plata ingresaron $1.000.000.000 (mil millones) de ingresos; y en la etapa decisiva hubo una ocupación del 100 por ciento de las plazas hoteleras.Con motivo del torneo, la Municipalidad de La Plata llevó adelante una serie de iniciativas destinadas a vecinos y visitantes a partir del desarrollo de la marca turística 'La Plata, Ciudad Mundial'.La agenda de actividades incluyó la realización de diversos fan fest en Plaza Moreno, con pantallas gigantes y comidas representativas de los seleccionados. Además, hubo DJs, stands de maquillaje, intervenciones de artes plásticas, danza y música, canchas de fútbol tenis y juegos para toda la familia.Además,