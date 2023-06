Necesitado de un triunfo, Colón recibe a Estudiantes en Santa Fe

Colón en Santa Fe recibe a Estudiantes. / Foto: Archivo Télam.

, urgido de una victoria que lo saque de los últimos puestos de la tabla de posiciones,este martesde muy buena campaña en el torneo local y en la Copa Sudamericana, por la 20ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF),El partido se jugará desde las 18.00 en el estadio Brigadier Estanislao López de la capital santafesina, con el arbitraje de Nazareno Arasa y TV a cargo de TNT Sports.En el "Sabalero", el entrenador Néstor "Pipo" Gorosito no tiene pensado realizar modificaciones, luego de que Santiago Pierotti se recuperó de una molestia muscular y podrá estar desde el arranque.La duda planteada en la práctica del sábado, que quedó despejada por la buena evolución del delantero nacido en Pilar, hará que Facundo Farías continúe en el banco de suplentes y no ingrese aún al equipo titular, después de ocho meses de ausencia por una rotura de ligamentos.Por el lado de Estudiantes, el DT Eduardo Domínguez, recordado y aclamado por la hinchada "sabalera" por haber ganado la Copa de la Liga Profesional 2021 con el club rojinegro, no podrá contar con Santiago Ascacíbar, quien ante Barracas Central llegó a la quinta amonestación, por lo que ingresaría Santiago Núñez.: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Pablo Álvarez, Augusto Schott; Santiago Pierotti, Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Néstor Gorosito.: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.Cancha: Colón (Santa Fe)Árbitro: Nazareno ArasaHora: 18.00TV: TNT Sports.