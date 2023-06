La UCR ratificó su pertenencia a JxC y la decisión de ampliar la coalición opositora

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

y aprobó la intención de ampliar ese frente opositor, dos posturas avaladas por unanimidad durante la reunión de la Convención Nacional, uno de los principales órganos del partido., dice uno de los artículos del proyecto de resolución votado por unanimidad y leído por el presidente de la Convención, Gastón Manes.De esa manera,que se congregaron desde las 14 en el predio porteño de Parque Norte revalidaron la integración del partido a la coalición opositora y también votaron por unanimidad la intención de ampliar JxC."Convocar a ampliar la coalición JxC con distintos sectores políticosLos partidos a incorporar deben tener coincidencias programáticas con los planes de Gobierno de la UCR votados en el día de la fecha", establece la resolución.Así, el radicalismosiendo el posible arribo del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, uno de los motivos que provocó tensión y amenazas de ruptura en JxC la semana pasada.Mientras quegeneró rechazo en la otra postulante de ese partido, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri.El último orador de la noche fue Morales, quien exclamó que "el camino es la ampliación" y que la coalición seporque "eso es lo que se aprobó" en la Convención.y te da la musculatura para poder transformar, ganar y volver a ganar", sostuvo.La jornada finalizó con la aprobación de una declaración tituladacon la que el centenario partido sentó sus principales lineamientos programáticos rumbo al escenario electoral."Tenemos que afianzar, ampliar y mejorar nuestra coalicióny nuestros objetivos generales en este momento crítico, para que funcione mejor y más previsiblemente, minimizando las incertidumbres. Y para evitar ser el eco de irresponsables salidas a la crisis", reza una de las partes del documento.Entre los ejes recurrentes de los disertantes de la Convenciónde tener "una fórmula presidencial propia".Al abrir la sesión, cerca de las 16,y subrayó que "ya no debe ser el furgón de cola de nadie".sino que queremos ser los miembros, el corazón, el torso y la cabeza de la coalición", indicó, y puntualizó que la UCR no es "grupo de soporte de nadie".En esa línea, pidió que los dirigentes del partidoy aseguró que existe "la oportunidad" de "ser protagonistas en la construcción de la alternativa política al populismo de derecha y de izquierda"., así nos lo enseñaron nuestros líderes a lo largo de la historia", sostuvo.Muchos otros dirigentes también hicieron alusión apara afrontar un posible gobierno."Está claro que lo tenemos que hacer con la ampliación.Tienen coaliciones grandes. Gobiernan bien, transforman y vuelven a ganar", expresó durante su discurso el senador nacional de Evolución Radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau.Entre otros de los puntos relevantes que fueron tratados en el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.A su ingreso a Parque Norte, Morales expresó que "lo más importante" que se iba a debatir en la Convención esy que se "ratificará" la pertenencia a la coalición Opositora.También reiteró su posicionamiento a favor del posible ingreso del gobernador Schiaretti, algo que, dijo,"Nos hemos comprometido con Luis Juez y Marcos Carassoy es algo que estamos evaluando", señaló.Morales criticó a quienes intentan imponerhacia el interior de la coalición, negando el ingreso a dirigentes de otros espacios."La diversidad fortalece una coaliciónque garantice no solo llegar al gobierno sino también gobernar. Hay quienes quieren cerrar más. Yo digo tengamos cuidado en convertirnos en secta", resaltó.Por su parte, el diputado nacional y precandidato presidencial Facundo Manes dijo que estápero señaló que se deben "discutir las formas y el tiempo".Además, destacó que el radicalismoporque puede "unir a los argentinos como ya lo hizo hace cuarenta años con la democracia".. El radicalismo tiene que liderar", detalló.Pese a afirmar que "todas las ampliaciones son pertinentes", el senador y candidato a gobernador de Mendoza"Quiere integrar otro frente. JxC es nuestra marca.Ya hemos ampliado JxC con Ricardo López Murphy y José Luis Espert", apuntó.En esa misma sintonía se expresó el diputado Mario Negri, quien aseguró quey que "no se va a tratar en la Convención", e incluso dijo que "le vamos a ganar a Schiaretti el 25 de junio" en las elecciones de Córdoba.pero el tema es para qué y cuándo. Hay que prepararse no sólo para juntarse, sino para gobernar", explicó.Lousteau recalcó que "la manera de transformar" el país es a través dePese a que admitió no gustarle "el tono" de las últimas declaraciones de Elisa Carrió sobre el expresidente Mauricio Macri -a quien la líder de la CC acusó de querer "ir por un ajuste brutal" y "reprimir hasta matar"-,"Cuando yo escucho frases como 'semidinamitar cosas', siempre cuando, detalló en alusión a un discurso de Macri en el que pidió "un shock económico" y "semidinamitar todo".