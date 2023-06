El Presidente felicitó a Jaldo y a Manzur y entregó viviendas en Tucumán

Foto: Diego Araoz

El presidente Alberto Fernández visitó este lunes Tucumán para felicitar a Osvaldo Jaldo por el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales, donde ayer se eligió al sucesor del mandatario Juan Manzur, y además de recorrió obras y entregó viviendas.Tras aterrizar esta tarde en el aeropuerto de la capital San Miguel de Tucumán, Fernández escribió en su cuenta de Twitter: "¡Qué alegría encontrarnos!" y sostuvo que "la gran victoria de ayer fortalece al peronismo en Tucumán y en todo el país".Luego, el Presidente se reunió con Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo luego del triunfo en las elecciones provinciales, informaron fuentes oficiales.Más tarde, en declaraciones a la prensa, Fernández se mostró "muy contento hoy de estar al lado de mi querido amigo Juan Manzur, de mi querido amigo Osvaldo Jaldo", además de estar "feliz particularmente por el resultado que han obtenido en Tucumán, que estoy seguro que es muy merecido"."Los he visto trabajar estos cuatro años, los he visto complementarse estos cuatro años. Juan estuvo más de un año ayudándome como jefe de Gabinete y yo lo valoro mucho. Para mí es una gran alegría", completó el mandatario.Para Fernández, "lo que se está mirando es que a la hora de votar la gente piensa su voto mucho y que no está votando cosas alocadas".Y amplió el concepto: "Está votando a gente probada, a dirigentes probados, evidentemente tanto Osvaldo Jaldo, que lo acompañó como vicegobernador (a Manzur) y quedó a cargo de la gobernación durante un tiempo largo. Como su vicegobernador, como Juan, son gente muy experimentada en la gestión, muy probados".El jefe de Estado enfatizó que "eso es lo que se repite, lo que se vio en La Rioja, en Salta, en Tierra del Fuego, en Misiones, con lo cual estoy muy confiado en que seguramente lo que pasó en Tucumán se va a repetir en el resto del país".En cuanto a la posibilidad de que Manzur integre alguna fórmula presidencial del Frente de Todos, Fernández consideró que "Juan tiene todas las condiciones para estar en una fórmula, pero no sé, eso lo tienen que resolver los candidatos, yo no lo soy".Sobre la recorrida de este lunes, el Presidente contó: "Volvimos a Tucumán, fuimos a ver una obra que me había comprometido, una escuelita ahí en La banda del Río Salí", además de "hacer esa planta de tratamientos cloacales, que ya está avanzada en más de un 30%", y enfatizó que "eso es una solución a ciento de miles de habitantes de la zona".Además, indicó que estuvo "entregando tres de la cien casas que se han construido, que para nosotros es muy importante porque son viviendas que las familias argentinas necesitan".En ese marco, Fernández recorrió las obras de una Planta Depuradora y entregó viviendas en la localidad de San Andrés.El mandatario estuvo acompañado por Manzur; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; y la intendenta electa de la capital provincial, Rossana Chahla.Fernández recorrió la obra de la Planta Depuradora Cloacal de San Andrés, que beneficiará a 190 mil habitantes de esa localidad, de Alderetes y de Banda del Río Salí, con una inversión total estimada de 1.940 millones de pesos.Luego, entregó las últimas tres viviendas de las 100 que se construyeron en el barrio Pacará, en San Andrés, a través del programa Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), con una inversión superior a los $974 millones.De acuerdo a los últimos datos, Jaldo se impuso anoche en los comicios con el 56,38 por ciento de los votos, escrutado el 88,42 por ciento de las mesas, con una ventaja de 22,4 puntos sobre Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Cambio.El postulante oficialista y actual vicegobernador obtenía 536.707 sufragios, mientras que en segundo lugar quedaba posicionado Sánchez, con 323.386 votos, que representan el 33,97 por ciento del total.En tanto, en un alejado tercer lugar, con el 3,94 por ciento de los sufragios, se ubicaba Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, quien contó con el apoyo del precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei.El voto en blanco representaba, por su parte, el 2,94 por ciento del total.