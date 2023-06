Libra Editorial: "Proponemos algo verdaderamente político: la reunión”

Tres de las creadoras del sello.

Uno de los poemarios.

Las jóvenes artistas Iara Chemes, Rocío Heine y Belén Datwiler, integrantes del sello que edita primeros libros de poesía junto a Florencia Romero y Laura Belvedere, visitaron los estudios de Télam Radio para presentar el catálogo de Libra que reúne seis óperas primas.La autora de “Los pájaros tienen como yo su propia vida”, Iara Chemes, al hablar del proyecto explica:efervescencia y personalidad que lo contenga. Poder publicar para mi fue olvidar que lo contenía y hacer prevalecer la voz”.Libra se encarga de seleccionar la colección de poesía de la Editorial Red de Guillermo Ueno y hasta el momento cuenta en su compilación con: “El Salto” de Rocío Heine, “Los pájaros tienen como yo su propia vida” de Iara Chemes, “Alimento” de Belén Datwiler, “Fuerzas Anímicas”, Javiera Licanqueo Espinosa, “Un collar de mostacillas sobre una chica de oro” de Azul Verán Guevara” y “Juntando Hormigas” de Lorena Mangieri.@CJS@Libra Editorial.Por otra parte Belén Datwiler analizó:La fotógrafa y poeta Rocío Heine cuenta: “Lo colectivo te da una especie de anonimato, hay mucha soledad en la poesía por eso el encuentro es importante, hay cada vez más colectivos de poesía porque no son como otras disciplinas más mancomunadas. Son dos libros al año que editamos y nos interesa acompañar a una voz que se publica por primera vez”.“Buscamos generar un agite que genere nuevos lazos, armar redes que traigan nuevos libros que serán excedidos completamente sobre lo que se genere alrededor y no me refiero a performances sino a algo verdaderamente político que es la reunión, que nos permite a cada uno disparar su singularidad. Lo poético es completamente político y quizás completamente personal”, aseguró Chemes.Belén Datwiler destacó: “Es importante permitirse no definir para habitar el no saber. No solo editamos libros hacemos paisajes sonoros, collages y reuniones, por eso se volvió una plataforma de experiencia y exploración, ahí radica la vitalidad sobre lo que acontece, va mutando todo el tiempo”.Por último las escritoras coincidieron en que “hay muchas búsquedas y Libra es un terreno que permite volverlas posible”.