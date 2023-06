Jaques Morelenbaum desde Brasil para tocar con La Filiberto y el Quinteto Revolucionario

El carioca Jacques Morelenbaum, vuuelve al CCK.

Pasado poco más de un año de su última visita, el violonchelista y compositor brasileñoregresa a la Argentina para reunir hitos musicales de ambos países en conciertos que compartirá con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y con el Quinteto Revolucionario.El músico carioca, de 69 años, confluirá el miércoles en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner y el viernes 16 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata con la Filiberto bajo la batuta dey junto al cuarteto con(piano),(contrabajo),(guitarra) y(percusión).Ambos conciertos gratuitos, previstos para las 20, contarán con un programa casi enteramente arreglado por el invitado y centrado en música de Brasil reuniendo obra propia, de Antonio Carlos Jobim (solista y en duplas con Vinicius de Moraes, Aloysio de Oliveira y Newton Mendonça) y de Gilberto Gil.Pero, además, Morelenbaum tendrá su primera vez con el Quinteto Revolucionario, grupo insignia del repertorio piazzolliano, en tres conciertos previstos para el sábado 17 (a las 20 y 22.45) y domingo 18 (a las 22.45), en la sala porteña Bebop Club (Uriarte 1658).El encuentro con el conjunto que por dos décadas se llamó Quinteto Astor Piazzolla (denominación desde la que registró los discos “Revolucionario”, “Fugatta” y “En 3x4”), pero rebautizado como Quinteto Revolucionario, reconocido oficialmente por la Fundación Astor Piazzola en 2021 e intérprete del estupendo álbum “100 años”, sumará creaciones del genial bandoneonista y autor.En estas funciones en la sala del barrio porteño de Palermo, además, la agrupación integrada por(piano),(violín),(contrabajo) y(guitarra eléctrica), presentará a su nuevo bandoneonistaEntusiasmado ante este nuevo viaje, Morelenbaum asegura en charla con Télam que estas cuatro presentaciones bonaerenses lo ponenEn relación a las dos veladas con la Filiberto, el artista que dio su sello a discos de Jobim y Caetano Veloso, entre otros, asegura queSobre el singular cruce con el Quinteto Revolucionario, Jaques apunta que–anuncia-En un sentido similar, el violinista Prusak indica a Télam que la posibilidad de tocar junto a Morelenbaum-Jacques Morelenbaum: Para mí es una gran emoción por la posibilidad de aprender y porque es una música que me toca profundamente y estaré tocando con especialistas, así que tienes mucho que aprender. y recibir un hermoso legado que se quedará para toda la vida.Sebastián Prusak: Nos encanta y a la vez nos resulta natural porque cada uno de nosotros tiene su experiencia en distintos estilos musicales. Además este tipo de encuentros los hemos hecho dentro de un abanico muy amplio, que va desde artistas populares de música coreana hasta música brasileña, como cuando nos presentamos allá con Toquinho.JM: Tom y Astor son músicos que respeto mucho y por los que tengo una profunda veneración por la música sincera, la música profunda, la música llena de significados y la pasión. Y yo busco seguir por ese mismo camino.SP: Los tres tienen en común la sensibilidad, la forma de captar lo que la música pide. No conocí personalmente a Astor ni a Jobim, pero Jaques tiene la humildad de los grandes, te habla como si fueras un par y para mí es un ídolo.JM: Yo creo que cada uno de estos compositores representa la pureza del arte de su país tratando de describir el ambiente nacional desde la abstracción musical. Entonces los grandes creadores están siempre en sintonía, siempre sensibles al medio cultural de su entorno, de su ciudad, de su país.SP: No sé si es una cuestión que se pueda explicar. Cuando tocamos Piazzolla nos sentimos como en casa y cuando transitamos la música de Jaques o de Jobim es como si nos hubieran invitado a la casa de un familiar cercano.