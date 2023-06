Patricia Bullrich volvió a cuestionar la ampliación de Juntos por el Cambio

Foto: Eliana Obregón.

La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich dijo este lunes que la coalición opositora "está generando y profundizando en todo el país su identidad con candidatos y propuestas", pero volvió a cuestionar la incorporación de dirigentes como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, promovida por la mayoría de los dirigentes de la alianza.Bullrich expresó esos conceptos al ser entrevistada este lunes por Canal 3 de Rosario, junto a la precandidata a gobernadora de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, Carolina Losada.Al referirse a los comicios del domingo en Tucumán, Mendoza y Corrientes, la exministra de Seguridad evaluó que su partido "está generando y profundizando en todo el país su identidad con candidatos y propuestas que profundizan el cambio""Este triunfo en San Luis, un hito histórico con un gobierno de hace 40 años, sumado a la continuidad de los gobiernos en Mendoza y Corrientes, demuestran la fortaleza de un proyecto que va camino a ganar las elecciones nacionales", afirmó Bullrich.Y agregó: "También vamos camino a ganar la provincia de Santa Fe, estamos convencidos de que Carolina Losada será eslabón fundamental para la gobernación provincial".En cuanto al pronunciamiento de integrantes de Juntos por el Cambio en favor de la ampliación de ese espacio, la precandidata presidencial expresó que ""Ahí se discutirá si el cambio es profundo, como la fuerza del cambio que yo represento. Un cambio que no puede quedar a medias,, afirmó."O hacemos un cambio en serio o negociamos tanto el cambio, que el cambio se transforma en continuidad. Creo que eso es lo que se está debatiendo, no se debate sobre una persona", apuntó.Bullrich calificó deY explicó: ""Es una locura. Los cordobeses han sido la base más importante del voto a Juntos por el Cambio; en el 2015 le dieron el triunfo a (Mauricio) Macri, en el 2019 hicieron que nuestro partido llegase al 49 por ciento de los votos", remarcó la ex ministra.