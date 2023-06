Infantino fue agasajado por dirigentes del fútbol argentino

Foto: Prensa LPF

Gianni Infantino, fue agasajado por la dirigencia del fútbol argentino luego de su presencia en el país por la final del Mundial Sub 20 que se jugó anoche en La Plata.Antes de volver a Europa, Infantino tuvo una cena con dirigentes del fútbol argentino organizada por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y este lunes visitó las oficinas de la Liga Profesional (LPF)."El presidente Infantino nos visitó en las oficinas de la Liga y nos acompañó en la reunión de Comité Ejecutivo, junto a los dirigentes de nuestro futbol. A partir de este hoy la sala de conferencias llevará su nombre", informó Tapia en su cuenta oficial de Twitter.Durante el encuentro, Infantino se prendió en un partido de metegol con Tapia y el ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens, según retrató la cuenta de la LPFDe la cena de este domingo participaron diversos dirigentes del fútbol nacional actual y otros del pasado, como Rodoldo D'Onofrio, y también políticos como Martín Insaurralde, actual Jefe de Gabinete bonaerense.El más requerido para la foto fue el ex futbolista italiano Roberto Baggio, quien trabajó para la FIFA durante la competencia juvenil que se desarrolló en nuestro país.La final del Mundial Sub 20 que conquistó Uruguay tras vencer en la final a Italia contó con la presencia de la plana mayor del fútbol ya que además de Infantino también estuvo el paraguayo Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.