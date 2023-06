"La erradicación del trabajo infantil está inmersa en la lucha por la justicia social"

"Existen seis modalidades de trabajo infantil"

Así lo afirmó el titular de Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), Nicolás Viñes, quien agregó que desde la provincia de Buenos Aires “trabajan en la prevención y erradicación” a partir de la creación de espacios de cuidados.



En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Trabajo en la Infancia, Viñes comentó en declaraciones a radio Provincia que el organismo tiene dos líneas de trabajo: “La primera es de abordaje del problema en el territorio, donde se batalla cuerpo a cuerpo en la prevención y la erradicación”, y la segunda está relacionada “al desarrollo una área vinculada a cuestiones administrativas, estrategias legales, garantizar derechos y tomar medidas de acción”.



“El pedido del ministro Walter Correa tiene que ver con el desarrollo a lo largo y ancho de la Provincia de nodos de acción para la prevención y erradicación del trabajo infantil”, comentó. En esa línea, dijo que se trata de “espacios creados y articulados en los territorios, en las zonas críticas donde en articulación con los diversos actores, generamos no solo talleres de test de desnaturalización y de visibilización de la problemática, sino que creamos espacios de cuidado”.



Reiteró que “la creación de estos nodos permite que los niños y niñas tengan un espacio cuidado con personas formadas que las acompañan con ayuda escolares para que no vayan a trabajar, pero además para restituir derechos”. En tal sentido, agregó que “queremos restituir derechos en aquellos pibes y pibas vulnerables que a veces ni siquiera tienen el derecho garantizado a la educación, para así avanzar en conquistar nuevos”.



El funcionario explicó que “el trabajo infantil es multicausal”, pero fundamentalmente “tiene que ver con adultos, padres, madres, en situaciones de trabajo precario que no solo no tienen con quién dejar a sus hijos, sino que muchas veces también es una estrategia de supervivencia familiar”, donde “sus hijos e hijas los acompañan en su labor cotidiana”.



También precisó que “hay seis modalidades de trabajo infantil” y están vinculadas a los rubros “ladrilleros; agricultura, familiar o extensiva; talleres textiles; reciclado urbano (cartoneo); trabajo doméstico intensivo, que es el menos visible y el más difícil de radicar; y venta ambulante”. También “empezamos a detectar cuestiones vinculadas a la pesca, alrededor de los puertos con las cooperativas”, especificó.



En relación al trabajo infantil en áreas rurales, Viñes argumentó que se puede encontrar “en todo el sector periurbano frutihortícola de La Plata, Mar de Plata, el sur cebollero” debido a que “hace falta cosechar más para pagar los costos (del arrendamiento), para que la familia tenga un ingreso”.



Luego, aclaró que “ahí hay una economía de subsistencia, que si bien está permitido tiene que estar súper regulado”, como “garantizar la escolaridad, trabajar menos de 4 o 5 horas por día”, y precisó que “dichas tareas de subsistencia comienzan a ser una problemática cuando hay patrón que explota”.