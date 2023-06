El emporio empresarial de Berlusconi

El grupo Fininvest, fundado por Silvio Berlusconi, quien falleció este lunes a los 86 años en su ciudad natal, Milán, es una de las principales realidades empresariales italianas y se encuentra entre los protagonistas internacionales de la comunicación, el entretenimiento, el deporte y las finanzas.Fininvest cuenta con una facturación de filiales o empresas fuertemente participadas que supera los 5.000 millones de euros y alrededor de 20.000 empleados en total.Su cartera incluye inversiones de capital en las tres empresas que cotizan: Mfe (47,9%), Mondadori (53,3%) y Banca Mediolanum (30%), y otras inversiones, incluido el Teatro Manzoni (100%).Incluso antes del ingreso a la política, la galaxia Berlusconi tenía su corazón en Fininvest, controlado con un sistema de siete participaciones, cuatro son atribuibles al magnate, con una participación total del 61,21%, mientras que en los otros tres holdings incorporó a sus cinco hijos: Marina y Piersilvio con un 7,65% respectivamente; Barbara, Luigi y Eleonora, con una participación total del 21,42%.Sin embargo, la mayoría de los activos inmobiliarios, incluidas las residencias más famosas, se mantienen en la empresa Dolcedrago, propiedad exclusiva del Cavaliere, reseñó Ansa.Ya en 1994 estaban Mondadori y las televisiones dentro de Fininvest. Pero para 1995 nació la distribuidora cinematográfica Medusa y en 1996 apareció Mediaset, en la que se fusionaron TV y Publitalia, y que cotizó en Bolsa de Milán desde ese mismo año, seguida de cerca por Mediolanum, una empresa de gestión de activos copropiedad de la familia Doris.Mediolanum es un grupo bancario fundado por Ennio Doris -fallecido en 2021- quien fue el artífice de la compra del banco catalán Fibanc.En noviembre de 2021, Mediaset se transformó en MediaforEurope, trasladando la sede legal pero no fiscal a Holanda.Las cuentas de 2022 aún no fueron aprobadas pero, en 2021, Mediaset-Mfe registró unos ingresos netos de 2.900 millones, 11% más que en 2020, con un beneficio neto de 374 millones, 169% más que el año anterior y casi el doble de 2019 prepandemia de Covid.Mediaset opera en Italia a través de dos agencias de publicidad televisiva, ambas de propiedad absoluta: Publitalia '80 (televisión gratuita) y Digitalia '08 (televisión paga).En España, las actividades de venta de publicidad están encomendadas a Publiespana, siendo Publieurope, empresa con sede en Londres, la responsable de las actividades de publicidad en el exterior.Las actividades en línea del grupo están gestionadas por Mediamond, un licenciatario creado conjuntamente con Mondadori.A la cabeza del grupo Mondadori, está Marina Berlusconi como presidenta y Antonio Porro como director general.Se trata de la mayor editorial de libros y revistas de Italia, y también posee una de las redes de librerías más extensas del país.En 2022, el grupo registró unos ingresos netos de 903 millones, un 11,8% más que el año anterior, y un beneficio de 52 millones, el mejor resultado neto de los últimos 15 años.El año pasado, Mondadori había vuelto a repartir el dividendo tras diez años de ausencia del cupón para los accionistas.En tanto, Banca Mediolanum, líder del mercado financiero italiano con más de un millón de clientes, es controlada por Fininvest y el grupo Doris.El año pasado registró un beneficio neto de 521 millones.Y una vez más no defraudó a los accionistas, empezando precisamente por las familias Doris y Berlusconi, repartiendo un total de 369 millones en dividendos. Las previsiones económicas del grupo para 2023 son notablemente mejores que los resultados del año pasado.Un amplio abanico de espectáculos marcó las temporadas del Teatro Manzoni desde que, en marzo de 1978, Berlusconi se comprometiera a preservar la histórica sala de la amenaza de transformación en supermercado.El grupo Fininvest sigue presente también en el mundo del fútbol.En abril de 2017, 30 años después de la compra de la participación mayoritaria, el grupo vendió Milan a un consorcio chino, que luego la vendió al fondo Elliott.En septiembre de 2018, Berlusconi se embarcó en una nueva aventura futbolística con la adquisición del 100% del Monza 1912 Sports Club.