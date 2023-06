Realizaron un desayuno en el Obelisco para reclamar por las personas en situación de calle. Foto: Daniel Dabove

Temen por las bajas temperaturas registradas estos días. Foto: Daniel Dabove

Desde la organización social adelantaron que seguirán durante toda la semana. Foto: Daniel Dabove

La organización social Proyecto 7 realizó en la mañana de este lunesante la llegada del invierno y las bajas temperaturas., la organización integrada y coordinada por personas en situación de calle realizó este lunes una jornada de desayunos para que"Está anunciado que las temperaturas bajan y nosotrxs no nos olvidamos lo que es levantarse con hambre y frío", agregaron desde la organización."Llegamos al invierno con un montón de gente en la calle y no hay una respuesta. La ley nacional para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo está aprobada hace más de un año y no se hizo nada. En la ciudad de Buenos Aires tampoco",, sancionada en diciembre de 2021, tiene por objeto "garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos" de las personas en esa condición.En tanto,que dispone "la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado".Sobre la jornada de este lunes,y advirtió que hubo "mayor cantidad de personas" que otros años.En ese sentido, detalló que "es una población diferente, muchas familias y pibes en la calle. Hoy un alquiler sale más de 100.000 pesos y es impagable para cualquiera, aun laburando".Ante las temperaturas extremas por frío pronosticadas para los próximos días,"Mañana sostenemos la actividad en el Obelisco desde las 8 y vamos a ir al Congreso también", precisó Ávila.Por último, la organización apuntó quePor otra parte,o, si no quieren, se les entregan viandas calientes y agua, kits de viandas secas, una frazada y ropa de abrigo para mitigar el frío.TambiénSegún el último censo que realizó el Gobierno porteño en abril pasado, al menos 3.511 personas no poseen techo en el distrito, de las cuales 1.243 se encontraban efectivamente viviendo en la calle y 2.268 personas están en la red de 44 Centros de Inclusión de la Ciudad