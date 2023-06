Los seguidores de Berlusconi se congregan para rendirle homenaje

Foto: AFP

Los admiradores de Silvio Berlusconi se congregaron este lunes delante del hospital de Milán donde murió el magnate italiano, vestidos con los colores de su partido o los del equipo de fútbol AC Milan, que el empresario encumbró al firmamento de las competiciones europeas.Berlusconi, que falleció a los 86 años debido a una leucemia,", afirmó a la agencia de noticias AFP Carla Ballarini, de 75 años, que acudió al hospital San Raffaele poco después del anuncio de la muerte del ex primer ministro."Siempre lo admiré, al igual que toda nuestra familia. Por su generosidad, su amabilidad y todo lo que hizo por nosotros", explicó la mujer.Los periodistas se apostaron también a la entrada, en un perímetro restringido custodiado por la policía y un grupo de carabineros.Temprano por la mañana, llegaron al hospital el hermano de Berlusconi, Paolo, y las tres hijas del líder derechista.A primeras horas de la tarde salió laque transportaba el féretro hacia la villa San Martino ad Arcore, donde lo esperaba Marina, una de sus hijas.Con el correr de las horas, el sol cayó sobre esta ciudad de Lombardía, que alcanzó los 30°C.Otros afirmaron que esperaban ver a la jefa del gobierno, Giorgia Meloni, si la primera ministra decide viajar desde Roma.Samuele Nebulioni, un estudiante de Relaciones Internacionales de 22 años, acudió al hospital con un ramo de flores., dijo el joven, quien recordó los enfrentamientos del ex primer ministro con la entonces canciller alemana, Angela Merkel, que tenía un estilo de liderazgo opuesto a Berlusconi."Al menos tuvo el mérito de hacer que se hablara de Italia", afirmó."Aunque yo no era de su sector político, él marcó la historia de Italia. Uno recuerda sobre todo sus frases de impacto", contó Francesco Papale, un estudiante de 19 años., afirmó una mujer que acudió con su hija.Fernando, un jubilado de 71 años, se presentó como un incondicional del político y empresario: "Era un gran emprendedor, construyó Italia. Fue un hombre importante para mí, se me puso la piel de gallina cuando vi en la televisión que había muerto", dijo.En el mismo instante, un hombre irrumpió gritando: