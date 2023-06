El BID aportará U$S 35 millones para el desarrollo de inteligencia artificial en Argentina

El nuevo préstamo del BID tiene por objetivos aumentar la colaboración entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, fortalecer la formación de capital humano y contribuir a la internacionalización de empresas. / Foto: Gentileza BID

Se abrirán tres llamados, uno orientado a consorcios tecnológico productivos para la aplicación de IA en cadenas de valor, y dos para fortalecer el sistema científico-tecnológico en IA

“Este Programa es un fomento para un sector competitivo a nivel local y mundial, y donde Argentina está en crecimiento y le representa el ingreso de divisas Daniel Filmus

El objetivo del programa

El(BID) aprobó un préstamo por U$S 35 millones destinado alcon la finalidad de asistir el desarrollo del sector y su inserción internacional, y en particular al área de inteligencia artificial en la Argentina.Así lo indicaron en un comunicado los ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología, y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), ejecutores de este préstamo.A partir de este, el Ministerio de Ciencia y la Agencia I+D+i se proponen fortalecer el ecosistema, promover el desarrollo y la adopción de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial (IA).Para ello, se creará un centro de investigación y desarrollo que articule capacidades de IA, apoye al sector productivo en la adopción de estas tecnologías y se lleve una agenda relativa a los aspectos regulatorios.Asimismo, se abrirán tres llamados, uno orientado a consorcios tecnológico productivos para la aplicación de IA en cadenas de valor, y dos para fortalecer el sistema científico-tecnológico en IA.El ministro de Ciencia y Tecnología,, destacó que “este Programa es un fomento para un sector competitivo a nivel local y mundial, y donde Argentina está en crecimiento y le representa el ingreso de divisas”.Sostuvo que“En nuestro país es esencial que aumente la colaboración entre el sistema científico tecnológico y el sector productivo en tecnologías basadas en inteligencia artificial para desplegar todo el potencial que es posible", indicó el ministro.Por su parte, el presidente de la Agencia I+D+i,, destacó que el objetivo del Programa es "impulsar dos vías de trabajo, ely, también, junto con la Secretaría de Economía del Conocimiento,".El nuevo préstamo del BID tiene por objetivos aumentar la colaboración entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, fortalecer la formación de capital humano y contribuir a la internacionalización de empresas.Entre las iniciativas, se creará de un centro de inteligencia artificial, habrá convocatorias para el financiamiento al sector productivo para el desarrollo de soluciones basadas en IA en cadenas de valor con potencial exportador, a través de aportes no reembolsables de hasta US$ 1 millón cada uno, y se prevé el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico a través del apoyo a redes de investigación y cátedras en inteligencia artificial, y programas de capacitación técnica vinculados con la promoción de exportaciones e inversiones.