Peritan las armas halladas en el local de uno de los prófugos

Los investigadores del crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado el viernes pasado durante un asalto a su casa de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, aguardan los resultados del cotejo balístico de las dos armas secuestradas tras un allanamiento a un local que uno de los sospechosos prófugos le alquila al único detenido por el caso, informaron este lunes fuentes judiciales.a un local donde funciona la pizzería "Lo de Cata", ubicado en la calle Gervasio Pavón al 3500, de la localidad bonaerense de Castelar Sur, partido de Morón.Fuentes judiciales indicaron a Télam que el cotejo se realizará con las vainas servidas halladas en la escena del crimen y con las armas secuestradas a la víctima, una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38.En tanto, al momento de ser apresado Walter Rodríguez Sierra, único detenido hasta el momento por el crimen de Izzo, la policía encontró 87 municiones calibre .40; 151 municiones calibre 9 milímetros, y tres municiones .380.Por otra parte, el fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, dispuso la apertura de dos teléfonos celulares hallados en la pizzería que alquila Gustavo Mac Dougall, uno de los dos sospechosos prófugos en la causa.La extracción del contenido de los aparatos telefónicos estará a cargo de miembros de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal de Morón, indicaron las fuentes., además de otros elementos, entre ellos, objetos presuntamente robados a la víctima y su familia.La otra persona prófuga se cree que es quien condujo el Volkswagen Gol Power color gris con el que los delincuentes huyeron del lugar y que fue hallado estacionado frente a la pizzería y a uno de los kioscos propiedad de Rodríguez Sierra.Además, Rodríguez Sierra, conocido como "El Uruguayo", se desempeñaba desde 2015 como jefe de calle encargado de las campañas electorales del partido Juntos por el Cambio en Morón y durante la gestión de Ramiro Tagliaferro trabajó como chofer de un secretario de Gobierno.En los allanamientos del sábado por la noche, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón incautó también una mochila marca Necxus con presuntas manchas hemáticas, cuatro precintos negros similares a los hallados en el lugar del hecho y dos palancas de mano con mango plástico rojo.Además se secuestró una cinta de embalar marrón, un envase de pegamento, un pantalón deportivo negro con logo en amarillo del Manchester United, una tijera escolar y una cédula de notificación de la Dirección de Bromatologia a nombre de Mac Dougall.Entre las pertenencias se hallaron dos alhajeros con un reloj marca Cartier, una cadenita de oro con un dije de piedra transparente, otra cadenita plateada y una tercera dorada con un dije con la letra "S" y la inscripción "25-12-18", tres anillos, y dos teléfonos celulares, que se cree que eran propiedad del matrimonio asaltado.Los investigadores establecieron tras el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales que desde el viernes a la tarde se encontraba estacionado el Gol Power y que desde ese día la pizzería no volvió a abrir al público.Es por tal razón quey del ataque a balazos a su esposa Silvana Andrea Petinari (56), ocurrido en la madrugada del viernes en su vivienda de la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo.Por su parte, familiares de Silvana Petinari indicaron el domingo que la mujer "ya se despertó y le sacaron el respirador", y que evoluciona "muy bien" en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo, adonde fue trasladada por su obra social.El asesinato de Izzo, dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano, ocurrió el viernes a las 4.20 en su casa de Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua.Allí, también fue gravemente herida su esposa, hija del propietario de la empresa "Petinari", dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques, del partido de Merlo.ingresaron a la casa de la pareja tras forzar la persiana americana de madera de un ventanal sin rejas que da a la calle, mientras que al menos dos cómplices quedaron de apoyo a bordo del vehículo.Según las fuentes,En circunstancias,, aunque sólo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie.a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada, lo que le provocó la pérdida del globo ocular derecho, agregaron las fuentes.En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.