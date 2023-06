"Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel", ironizó Chiqui Tapia

Claudio Tapia (Foto Camila Godoy).

Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico.



Pero cómo? Si Mbappe dijo que en sudamérica no había nivel. pic.twitter.com/LFkuj5CU9l — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 12, 2023

El presidente de AFA, Claudio Tapia, aprovechó la consagración de Uruguay en el Mundial Sub-20 de Argentina para responderle con una ironía al futbolista estrella de París Saint Germain (PSG), Kylian Mbappé, quien había cuestionado el nivel del fútbol sudamericano antes de Qatar 2022, al preguntarse como fue que había expresado con tantos logros conseguidos al máximo nivel internacional por representativos de la región."Argentina campeón del mundo en mayores 2022, ahora Uruguay campeón mundial Sub- 20, Brasil campeón mundial Sub-17 en 2019 y olímpico 2016”, describió "Chiqui" Tapia una vez consumado el éxito de los orientales al vencer en la final a Italia por 1 a 0 en el estadio platense Diego Armando Maradona.Sin embargo, tras estas precisiones el titular afista fue más allá en su cuenta de Twitter y le apuntó directamente al atacante francés con otra afirmación que no tuvo nada de indirecta: “Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”.Y para remarcar aun más lo que le habían molestado las expresiones del parisino de 24 años acompañó ese posteo con una fotografía de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar después de ganarle la final justamente a Francia, y otra del uruguayo Fabricio Díaz haciendo lo propio este domingo en La Plata.Mbappé dijo pocos días antes del comienzo del Mundial de Qatar que en "Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando se miran las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.Y remató sus dichos refiriendo que la "ventaja para Europa sobre Argentina y Brasil es que acá siempre se juegan partidos de alto nivel. Por ejemplo ahora está por comenzar la Liga de las Naciones de la UEFA (mediados de 2022), así que cuando lleguemos al Mundial estaremos a punto”, estimó.El tiempo le demostró lo contrario, y este domingo "Chiqui" Tapia se encargó de recordárselo.