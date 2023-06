San Lorenzo obligado a ganar ante Central Córdoba y no perder pisada en la Liga

San Lorenzo enfrenta a central Córdoba. / Foto: Archivo Télam.

, tras sumar apenas un punto de los últimos seis,este lunesde Santiago del Estero con el objetivo de mantenerse prendido en la lucha por la punta de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido, válido por la 20ma. fecha, se disputará en el Nuevo Gasómetro desde las 17.00, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de ESPN Premium.El "Ciclón" perdió fuerza en sus últimas presentaciones: sumadas sus actuaciones en la Copa Sudamericana, son cuatro partidos sin conocer la victoria (dos empates, dos derrotas).La escasez de victorias en este tramo de la temporada está directamente relacionada con una alarmante falta de gol. En seis de los últimos nueve partidos no pudo convertir.El equipo de Rubén Darío Insúa llega de una duro golpe en la Sudamericana luego del empate de local frente a Palestino de Chile (0-0), que lo dejó casi eliminado de la fase final.Ese mismo marcador repitió el fin de semana pasado frente a Colón de Santa Fe, ante el que se sintió perjudicado por el árbitro Darío Herrera debido a dos manos no sancionadas en el área del "Sabalero".Jorge Baliño no le trae buenos recuerdos: fue el árbitro de una polémica labor en la derrota versus Barracas Central (1-2), primera del ciclo Insúa, ocurrida en la cancha de All Boys en la Liga anterior.El equipo de Leonardo Madelón, figura muy querida en el club de Boedo, venció a Huracán la fecha pasada y aspira a seguir sumando para mejorar su promedio y escapar en la lucha por el descenso.: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Carlos Sánchez, Jalil Elías y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insúa.(Santiago del Estero): Matías Mansilla; Brian Blasi, Fabio Pereyra y Gustavo Canto; Ciro Rius, Leandro Maciel, Jesús Soraire y Marcelo Benítez; Brian Farioli, Lucas Gamba y Lucas Besozzi. DT: Leonardo Madelón.Árbitro: Jorge Baliño.VAR: Nazareno Arasa.Estadio: Nuevo Gasómetro.Hora de inicio: 17.00.TV: ESPN Premium.