El Frente de Todos celebró el claro triunfo del peronismo en Tucumán

Foto: Diego Aráoz

¡Felicitaciones @OsvaldoJaldo! El camino construido con @JuanManzurOK y tu voluntad inquebrantable por seguir mejorando la calidad de vida de las y los tucumanos ha sido retribuida. pic.twitter.com/WEBmhAweeR — Alberto Fernández (@alferdez) June 12, 2023

¡Felicitaciones @osvaldojaldo! Mi saludo a todo el pueblo tucumano y en especial al compañero @JuanManzurok. Este triunfo es un reconocimiento popular a toda la gestión de estos años. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo de Tucumán. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 12, 2023

Felicitaciones @OsvaldoJaldo, @JuanManzurOk a todos los compañeros y compañeras del Frente de Todos de Tucumán. Este triunfo evidencia la voluntad del pueblo tucumano que la Corte quiso ocultar. Imposible tapar el sol con la mano, señores. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 12, 2023

Un gran saludo a todo el pueblo tucumano por esta gran jornada democrática.



Mis felicitaciones al gobernador electo @OsvaldoJaldo y a @JuanManzurOK, dos compañeros que representan la esencia de un peronismo abierto, plural y comprometido con la agenda del desarrollo nacional. pic.twitter.com/K6gmxHBMpy — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 12, 2023

En Tucumán ganó la democracia.



¡Felicitaciones a @OsvaldoJaldo y Miguel Acevedo por esta gran victoria del peronismo en la provincia!



Sigamos trabajando por una Tucumán con desarrollo productivo e inclusión social.



Un abrazo especial a @JuanManzurOK por esta gran elección. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 12, 2023

Referentes del Frente de Todos celebraron este domingo el amplio triunfo de Osvaldo Jaldo en las elecciones de Tucumán yque había suspendido los comicios en esa provincia, mientras el ministro del Interior,y varios gobernadores peronistas viajaron al distrito para sumarse a los festejos por la victoria del oficialismo."Felicitaciones Osvaldo Jaldo! El camino construido con Juan Manzur y tu voluntad inquebrantable por seguir mejorando la calidad de vida de las y los tucumanos ha sido retribuida", publicó el presidenteen su cuenta de Twitter."La Corte intentó desfavorecer esta elección y Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador para brindar certezas al pueblo tucumano. Y así fue, la fórmula que Osvaldo Jaldo encabeza junto a Miguel Acevedo ha hecho que el Frente de Todos triunfe nuevamente", agregó el mandatario en su publicación.Según la agenda oficial, Fernández viajará a Tucumán este lunes y tiene previsto reunirse a las 16.30 con Manzur en la Casa de Gobierno en San Miguel de Tucumán.Por su parte, 'viajó esta misma noche a la provincia y publicó en sus redes: "Felicitaciones Osvaldo Jaldo! Mi saludo a todo el pueblo tucumano y en especial al compañero Juan Manzur" y destacó que "este triunfo es un reconocimiento popular a toda la gestión de estos años. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo de Tucumán"."Los intentos de judicializar la política han generado rechazo. La gente se ha expresado pacíficamente en el sentido contrario a estas maniobras y en apoyo a la democracia. No hay cautelar ni partido judicial que pueda proscribir el sentimiento de un pueblo"; indicó el titular de la cartera de Interior.Y agregó: "Cuando la oposición no puede ganar en las urnas, quiere gobernar con el Poder Judicial. Y el accionar de la Corte es muy grave, tenemos que restablecer el equilibrio institucional: respetar la Constitución y las leyes. No vale todo".A su turno, el jefe de Gabinete y precandidato presidencial,, expresó en sus redes sociales: "Felicitaciones Osvaldo Jaldo y Juan Manzur a todos los compañeros y compañeras del Frente de Todos de Tucumán. Este triunfo evidencia la voluntad del pueblo tucumano que la Corte quiso ocultar. Imposible tapar el sol con la mano, señores".Otro postulante presidencial, el embajador argentino en Brasil,, también se sumó a los festejos por la victoria en Tucumán."Un gran saludo a todo el pueblo tucumano por esta gran jornada democrática. Mis felicitaciones al gobernador electo Osvaldo Jaldo y a Juan Manzur, dos compañeros que representan la esencia de un peronismo abierto, plural y comprometido con la agenda del desarrollo nacional", indicó Scioli en su cuenta de Twitter."En Tucumán ganó la democracia. ¡Felicitaciones a Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo por esta gran victoria del peronismo en la provincia! Sigamos trabajando por una Tucumán con desarrollo productivo e inclusión social. Un abrazo especial a Juan Manzur por esta gran elección", sumó la ministra de Desarrollo Social,, anotada como precandidata a gobernadora bonaerense para las PASO.También varios gobernadores peronistas del norte como Raúl Jalil, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora viajaron este domingo a Tucumán para tener su foto política con Jaldo y Manzur, y dejar un mensaje con miras al cierre de listas nacional, del próximo 24 de junio."El pueblo tucumano vuelve a confiar en el Peronismo unido y con compromiso a pesar de todas las piedras que le pusieron en el camino. Felicitaciones al compañero Osvaldo Jaldo por este triunfo y también al actual gobernador Juan Manzur por el gran trabajo y nunca rendirse", publicó Quintela en su cuenta de Twitter.