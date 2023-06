Los flamantes campeones mundiales que ilusionan a todo Uruguay

Foto: Eva Cabrera

La tercera fue la vencida para el Sub 20 de Uruguay, el seleccionado charrúa pegó el grito fuerte de campeón mundial en el Estadio Ciudad de La Plata, después de vencer agónica y merecidamente a Italia:Esta camada que llevó a la gloriailusiona a todo futbolero de la celeste, ya que, tanto es así que el entrenador argentino en su primera convocatoria citó a 7 jugadores de este sub 20.Los convocados por Bielsa son el arquero de Peñarol, Randall Rodríguez, el marcador central de Liverpool, Sebastián Boselli y su compañero, el mediocampista Luciano Rodríguez (autor del gol del título). También de Liverpool está entre los citados el capitán de este juvenil, Fabricio Díaz, el defensor Facundo González del Valencia, el lateral Mateo Ponte de Danubio y el goleador de este juvenil, Anderson Duarte de Defensor Sporting.Uruguay hizo un gran camino hacia el título de campeón. Fue segundo en su zona detrás de Inglaterra. En la fase de grupo goleó 4 a 0 a Irak (Abaldo, Ferrari, HAssen en contra y Maturro), luego cayó 3 a 2 con los ingleses (Franco González y Abaldo), superó 1 a 0 a Túnez (Franco González).En octavos le ganó 1 a 0 a Gambia (Anderson Duarte), en cuartos 2 a 0 a Estados Unidos (Duarte y Wynder en contra), en semifinales 1 a 0 a Israel (Duarte) y en la final 1 a 0 a Italia (Luciano Rodríguez).En total, Uruguay tuvo 6 triunfos y una derrota en el camino al título de campeón. Marcó 12 goles y recibió 3 ante los ingleses, en el único encuentro que su arquero Randall Rodríguez no pudo mantener el arco en cero. El goleador Anderson Duarte, con 3 tantos convertidos.En la lista de goleadores lo siguieron Abaldo y Franco González con 2, Ferrari, Maturro y Luciano Rodríguez con 1, más los 2 tantos en contra de Irak y Estados Unidos.En 1997 perdió la final de Malasia con Argentina y en el 2013 en Turquía con Francia.El, con un gran aliento en todos los partidos, y en especial en esta final, donde el Diego Maradona tuvo la presencia de 38.297 espectadores.