Uruguay campeón: le ganó a Italia y se coronó por primera vez en la categoría

"Es una locura ser campeones del mundo", dijo el héroe goleador uruguayo Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez Rosales marcó su único tanto en el competencia justo en el partido decisivo.



Su gol de cabeza a los 40 minutos del segundo tiempo determinó que Uruguay accediera a un título ecuménico en fútbol 73 años después del "Maracanazo" de 1950 frente a Brasil, y además ratificó que Argentina le sienta bien a los "charrúas" en cuanto a ganar títulos se refiere.



Es que Uruguay se consagró con la selección mayor ganador de la Copa América cuando Argentina las organizó en 1987 y 2011, y este domingo repitió con un Mundial Sub 20.



El destino le tenía deparado este momento al montevideano que juega en el Liverpool uruguayo, después de no poder jugar por suspensión los encuentros previos de cuartos y semifinal por haber sido expulsado en octavos contra Gambia.



"Por todo lo que viví en los días previos, esto es una locura, porque podemos decir que somos campeones del mundo", expresó entre lágrimas el extremo que ya está en la mira de Marcelo Bielsa para la selección mayor uruguaya.



"Fue impresionante lo hecho por este grupo durante todo el Mundial, y ahora todos estamos viviendo un sueño cumplido", remarcó.



Después de perder dos finales anteriormente, este domingo la tercera fue la vencida y Uruguay por fin pudo llevarse su primer Mundial Sub 20 de la mano del entrenador Marcelo Broli.



"En la final era justamente cuando no nos podíamos fallar a nosotros mismos y fue lo que pasó, que jugamos como el equipo que somos. Y eso fue posible porque confiaba en el compromiso de nuestros jugadores, y cuando lo dije anteriormente y todos miraban, hoy quedó demostrado que eso que manifestaba no era humo", advirtió Broli.



El director técnico de 45 años, también montevideano, afirmó que "no entra en el pecho tanto orgullo. Y hay que compartirlo con todo Uruguay, por todo el apoyo que llegó desde allá y el que nos trasladó esta noche la multitud de compatriotas que cruzó el Río de la Plata".



"Y esa energía irradiaba de los cimientos muy fuertes que construyeron este equipo en el predio Complejo Celeste, con la participación de mucha gente que hoy no pudo estar en esta final pero a la que hay que agradecerle por siempre. Y esos jugadores que por distintas razones quedaron en el camino pero formaron parte de este proceso, también integran este grupo campeón", reconoció finalmente Broli.



Y para refrendar el final exitosamente feliz e inolvidable de este día absolutamente celeste estuvo el sentido homenaje por twitter del presidente Luis Lacalle Pou: "Uruguay campeón que no ni no. Felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que hicieron este sueño posible".