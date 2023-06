Más de 600 niños, niñas y sus familias en tres funciones de "cine distendido"

Una función distendida. /Foto: Lara Sartor.

Más dedisfrutaron esta mañana de las tres primeras funciones distendidas que Disney y una gran cadena de cines ofrecieron en tres de sus salas del AMBA“¡No se mueve!”, le dice, preocupada, Guadalupe (10) a su mamá señalándole el enorme reloj de manecillas que ocupa gran parte de la pantalla desde media hora antes de comenzar la película para marcar gráficamente cuánto falta y ayudar a manejar la ansiedad.“¡Ya va a empezar, ya va a empezar!”, rectifica, al ratito, al darse cuenta de que la porción pintada del cronómetro se va reduciendo, señal de que el tiempo de espera también se va achicando.Guada es una de las 175 personas que este domingo se levantó más temprano y le hizo frente al frío para asistir a la función distendida de "La Sirenita" que Disney y Cinemark Hoyts ofrecieron en la sucursal Alto Avellaneda de esta cadena de cines, en lo que constituye la primera experiencia de una proyección especialmente adaptada para personas neurodivergentes que se produce en una gran sala, dentro de un shopping.Pero fueron muchos más los niños, niñas y adolescentes que a la misma hora se predisponían a vivir una aventura similar en los Cinemark Alto Avellaneda (Avellaneda) y Soleil Premium Outlet (San Isidro) de la mano de Ariel encarnada por la actriz y cantante afroamericana Halle Bailey., pero no había antecedentes en grandes cadenas comerciales y menos aún en alianza con una de las grandes compañías de la industria cinematográfica., dijo a Télammientras vigilaba a su hijo Lisandro de 5 años que tiene un trastorno del espectro autista (TEA) y había tenido oportunidad de ir a una función de cine distendido en Chivilcoy.Para los hijos de las amigas Stefy y Mónica –Cristian (10) y Thiago (7)- es su primera vez en el cine y disfrutan de la salida ya desde el momento en que se encontraron porque siempre es buen plan pasar tiempo juntos. Los abrazos y besos que se dan todo el tiempo no dejan dudas de eso.dice una alegre y entusiasta Mónica a Télam.Para Stefy, poder compartir con otra mamá la experiencia y que sus hijos se ayuden a regularse mutuamente, es fundamental., contó a Télam.Durante la función, algunos niños miran la película mientras los acunan sus padres de pie, otros se hamacan en sus asientos, otros se sientan en el pasillo o en las escaleras, y algunos permanecen de pie junto a sus asientos, atrapados por lo que ocurre en la pantalla.Unos pocos lloran o gritan, y sus padres tienen la opción de retirarse con ellos un rato en el área de regulación, donde los esperan mullidos sillones y algunos juguetes, para restablecer la calma y volver a entrar o regresar a casa tranquilos.contó Carolina, madre de Guada (10) y Antonio (12), ambos con TEA.Los espectáculos de cine, teatro o shows en vivo “distendidos”,En el caso del cine, estas funciones se caracterizan por efectos de luz y sonidos suavizados; libertad de movimiento en la sala ocupada sólo al 70%; disponibilidad de espacios contiguos destinados a favorecer el restablecimiento del equilibrio en caso de crisis; staff especialmente capacitado; señalizaciones de pictogramas para identificar lugares o secuencias de acciones esperadas; puertas abiertas y permiso para entrar y salir las veces que sean necesarias o para ingresar con dispositivos de regulación sensorial (como auriculares bloqueadores y anteojos de sol); entre otras cosas.En diálogo con esta agencia, la vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa, Gestión de Marca y Diversidad, Equidad e Inclusión de Disney para la región,, explicó que si bien habían realizado algunas pruebas piloto con invitados,Esta iniciativa conjunta de Disney y Cinemark-Hoyts cuenta con el asesoramiento de la, y de especialistas en materia de inclusión social y cultural de personas neurodivergentes, convivencia y accesibilidad., dijo, psicóloga especializada y cofundadora de Salidas Inclusivas.La especialista explicó que el concepto de “neurodivergencia” se inscribe en el paradigma de la “neurodiversidad” según el cual “todas las personas procesamos la información de un modo diferente, ya sea información sensorial o cognitiva”, pero entre un 10 y un 20% “lo hace de un modo todavía más diferente que el resto de la gente” y se las denomina “neurodivergentes” o “neuroatípicas” por oposición a las “neurotípicas”., entre otros., explicó Urbajena.Y si bien aún no se sabe cuándo será la próxima, en Disney, pero también de “convencer a nuestros socios exhibidores de cine” en todo el país.