Arroyo: "Todos los esfuerzos están dados para que haya una lista de unidad"

El exministro de Desarrollo Social participó el sábado del Congreso del Frente Renovador.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo sostuvo hoy que "los esfuerzos están dados" para que el oficialismo presente una lista de unidad en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto."Todos los esfuerzos están dados para que haya una lista de unidad.", consideró hoy Arroyo en declaraciones a FM La Patriada.El diputado"Se planteó reforzar la unidad del FdT; fortalecer una candidatura única. Si no eso no sucede, el FR va a presentar su propio (pre) candidato en las PASO", resumió el legislador sobre los puntos principales que dejó el Congreso partidario.Sobre la dinámica de la campaña electoral que viene desarrollándose, Arroyo consideró que se está dentro de los plazos establecidos -con la presentación de las alianzas prevista para el 14 de junio y la oficialización las listas para el 24- y sostuvo que los cierres de nóminas "siempre son complejos, pero no sólo acá sino también en otros países del mundo"."En un contexto complejo en materia económica, macroeconómica y de la vida cotidiana, creo que va a primar la responsabilidad colectiva y tendremos una fórmula de unidad", evaluó el legislador nacional."La campaña tiene que ser para adelante", sostuvo el diputado y resaltó la necesidad de que el FdT presente un programa de gobierno que "sea antiinflacionario"."Creo que se fortalecería el candidato del FdT si el programa tiene en primer lugar un punto antiinflacionario. Hay quee hacer cambios profundos no solo en lo económico. Tenemos que transformar la escuela secundaria, el sistema de crédito y los programas sociales", propuso.Para Arroyo,"Los que protestan en las calles, en esencia, tienen el problema de que no les alcanza la plata", remarcó.Sin embargo, el exministro de Desarrollo Social afirmó que Argentina "va hacia un crecimiento económico en los próximos años" porque "tiene litio, alimentos, energía, economía del conocimiento".