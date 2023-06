El boom de pagos digitales impulsó la competencia entre las terminales de cobro

"Hoy, casi 3 de cada 10 terminales activas en Argentina es una terminal de Mercado Pago, lo cual muestra un gran crecimiento en el segmento pyme, que no fue nuestro segmento inicial, pero que nos dimos cuenta de que también estaba desatendido"

El surgimiento de las nuevas POS

Te presentamos POS Pro de Ualá Bis, el lector de cobros que llegó para hacertela más fácil. 💳✨



✅ Aceptá pagos con todas las tarjetas y código QR.

✅ Tenés acreditación inmediata de tus ventas siempre.

✅ Pagá las comisiones más bajas del mercado. pic.twitter.com/PEqVOLW64c — Ualá Argentina (@uala_arg) May 23, 2023

La tendencia creciente aestá impulsando el mercado de terminales de cobro o POS que, tras años de estancamiento y concentración en dos empresas (Fiserv y Prisma), en los últimos meses incorporó a dos nuevos actores (Ualá y GetNet) que apuntan a que sumar competencia y a que más comercios adopten esta tecnología., la muestra más cabal son los pagos con transferencia desde celulares, que pasaron de apenas existir en 2018 a alcanzar casi 200 millones de operaciones sólo en abril pasado, cuando se volvió el medio de pago digital más usado de la Argentina al superar a la tarjeta de débito.Lo mismo se advirtió entre las terminales de cobro portátiles (mPOS, de tamaño pequeño, que permiten cobrar con tarjetas, pero que requieren de un teléfono celular o tablet para validar las transacciones), que pasaron de 645.000 a 4,4 millones en el mismo lapso, según datos del Banco Central.Sin embargo,(por sus siglas en inglés, Point of Sale), más grandes, que funcionan en forma autónoma y que permiten a los comercios cobrar con tarjetas de débito, crédito y prepagas, así como con teléfonos celulares a través de la lectura de códigos QR,La inestabilidad macroeconómica, el surgimiento de microemprendedores que no facturan lo suficiente como para necesitar un aparato de estas características y la falta de competidores que dinamicen el mercadoDe allí que nuevos actores como Ualá y GetNet -una empresa del Grupo Santander- decidieron lanzar en las últimas semanas sus propias versiones de terminales POS, para competir en un mercado históricamente dominado por dos empresas (Prisma y Fiserv)."El POS Pro está pensado para empresas medianas y grandes de rubros como supermercados, gastronomía, indumentaria, venta de artículos para el hogar y decoración, entre otros",El dispositivo, aseguró,, ya que cuenta con sistema operativo Android intuitivo, pantalla táctil e impresora para tickets."Nuestra propuesta de valor se caracteriza por comisiones bajas y acreditación inmediata. Poder tener el dinero en el acto es nuestro gran diferencial. La plata recibida se convierte en saldo Ualá y permite al emprendedor o comercio contar con flujo de liquidez para cubrir los gastos operativos o invertirlo en el crecimiento del negocio", señaló Eliscovich.Del mismo modo,, aunque su fuerte pretende ser la infraestructura que le ofrece el Banco Santander, para que los comerciantes puedan ofrecer las promociones y descuentos que ofrece la entidad a sus clientes."Tenemos un objetivo de capturar 100.000 nuevos clientes. Apuntamos a comercios más chicos o medianos que no acceden a promociones bancarias, a los que les estamos dando una promoción de 20% descuento a clientes Santander", detalló Leo Salovich, CEO de Getnet Argentina.El cambio en las formas de pagar, sobre todo en las generaciones más jóvenes,"Creo que la evolución del mercado nos va a llevar a que estas cerca de 800.000 terminales POS siga creciendo, al menos un 50% más, seguro", afirmó Salovich.Vale recordar que la primera fintech en lanzar su modelo de POS fue Mercado Pago, que irrumpió en 2020 con una propuesta que atrajo a nuevos comercios y, según datos de la empresa no contabilizados por el BCRA, que sólo toma datos de Fiserv y Prisma."La terminal en ese momento no era inteligente, pero permitía operar sin tener una cuenta bancaria, sin demandar un costo de alquiler o de mantenimiento y con la posibilidad de elegir cuándo cobrar los pagos. A un comercio grande eso le cambió la vida porque no tenía que estar el dueño para validar el cobro, la tarjeta pasa mucho más rápido y tenés todas las tecnologías de cobro. Fue una explosión","Hoy, casi 3 de cada 10 terminales activas en Argentina es una terminal de Mercado Pago, lo cual muestra un gran crecimiento en el segmento pyme, que no fue nuestro segmento inicial, pero que nos dimos cuenta de que también estaba desatendido", agregó.En 2022, los medios de pago digitales registraron una suba de más del 50% en cantidad de operaciones y del 25% en pesos constantes, una tendencia que muestra el avance sobre el dinero en efectivo, y al que la aparición de mejores soluciones de cobro abre oportunidades para seguir creciendo hacia adelante.