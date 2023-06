Confirmaron la prisión perpetua a uno de los condenados por el crimen de Candela

Candela Sol Rodríguez fue asesinada en el año 2011.

El segundo juicio

El narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba será jusgado como "partícipe necesario" del crimen de Candela en un segundo juicio a realizarse en una fecha aún a establecer. / Foto: Archivo

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia a prisión perpetua a uno de los tres condenados por el crimen de, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham, informaron fuentes judiciales.Por unanimidad,De esta manera, quedó firme la condena a prisión perpetua de Bermúdez como coautor del delito de "privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte", dictada en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón.En el fallo de 35 páginas, al que tuvo acceso Télam, la jueza Hilda Kogan sostuvo en su voto - al que adhirieron sus colegas Luis Esteban Genoud, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria- que "la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba, vinculada al planteo de errónea revisión de la sentencia de condena y a la afectación del principio in dubio pro reo respecto de ambos imputados, no trascienden de una mera opinión discrepante con los hechos y la prueba"."Es que, en resumen,", aseguró la magistrada.Los elementos que en su momento el TOC 3 de Morón ponderó para las condenas en el juicio oral fueron las pruebas de ADN, que demostraron el cautiverio de la niña en la casa de la calle Kiernan 992, de Hurlingham, y que vincularon a Bermúdez, quien también quedó implicado con la quema de evidencias en la casa de su ex pareja.Además, pericias de audio confirmaron que Jara fue el autor de un llamado con un mensaje hacia Carola Labrador, la madre de Candela, en el que le dijeron:En los fundamentos de aquella sentencia del 20 de septiembre de 2017, los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo sostuvieron que, en referencia a Alfredo Rodríguez, quien al momento del secuestro de su hija cumplía condena por piratería del asfalto.Por el caso Candela habrá unel narcotraficante, condenado a 27 años de cárcel por una serie de causas por narcotráfico en la villa 9 de Julio de San Martín; junto al ex policía bonaerense; el sindicado informante policial; y el carpinteroPara el fiscal de Morón Mario Ferrario, Villalba lideró la organización criminal que cometió el secuestro y crimen de Candela.: una, que Villalba se quiso vengar del padre de la niña, Alfredo Rodríguez, porque creyó que éste había "dateado" a la Policía Federal (PFA) para que lo detuvieran 13 días antes de la desaparición de la niña.Y la otra fue que la organización criminal buscaba ajustar cuentas con el padre de la víctima -en aquel momento detenido por piratería del asfalto- por una deuda económica.Además, tres altos jefes policiales del momento, los ex de la Policía bonaerense Hugo Matzkin y Juan Carlos Paggi, y el ex de Investigaciones de esa fuerza Roberto Castronuovo, fueron indagados el año pasado poren el caso Candela, aunque luego fueron sobreseídos, pero la Fiscalía General de Morón apeló esa resolución en febrero pasado., partido de Hurlingham -donde residía-, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía.El 28, la tía de la niña recibió la llamada extorsiva atribuida a Jara, en tanto el 31 del mismo mes el cuerpo de la víctima apareció en una bolsa, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de su casa.