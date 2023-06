Advierten que el trabajo infantil está naturalizado y afecta a 1,3 millones en Argentina

"Son muchos los derechos de los niños que son vulnerados cuando son víctimas del trabajo infantil", afirma la Defensora Nacional de los Derechos de NNyA, Marisa Grahan.

Las políticas y estrategias para eliminar todas las formas de trabajo infantil Organismos que luchan por los derechos de las infancias en Argentina vienen implementando políticas y estrategias para poder alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es eliminar todas las formas de trabajo infantil para el 2025.



"Argentina en materia de desarrollo de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil se ha mantenido a la vanguardia a nivel mundial", y obtuvo status de "País Pionero" de la Alianza 8.7 distinción que se le otorga a las naciones que adoptan legislaciones y mecanismos de coordinación para promover nuevos enfoques en la erradicación del trabajo infantil, destacó Juan Bruno, coordinador de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti).



Desde la Conaeti se encuentran ejecutando el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente con perspectiva federal, del que se desprende el Programa Buena Cosecha que durante el año 2022 favoreció la creación de espacios que brindaron contención y cuidado a 6600 NNyA a cargo de trabajadores del ámbito rural.



Similar es el programa Jardines de Cosecha destinados al cuidado y contención gratis de niños de 45 días a 12 años, cuyos padres trabajan y no tienen quién los cuide en la provincia de Jujuy y Salta del sector Tabacalero y en Mendoza del sector vitivinícola. Asimismo, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), trabaja con la Conaeti y las Comisiones Provinciales para la prevención y la erradicación del trabajo infantil (Copreti).



En este sentido, implementa una línea de capacitaciones sobre la temática para organismos públicos y organizaciones a quienes también acompaña con un trabajo territorial para generar espacios de cuidado cercanos a los lugares de producción, "especialmente en zonas rurales donde hay mayores índices de trabajo infantil, para que las niñas y los niños no acompañen a sus papás y mamás al trabajo y cuenten con un lugar que les ofrezca cuidado y educación", detalló Gabriel Lerner, secretario nacional del organismo.



"Esto también lo hacemos en otras comunidades urbanas del país en las que generamos líneas de trabajo para acompañar a aquellas familias con hijos e hijas que están expuestas a estrategias de supervivencia familiares, como recolección de residuos, reciclado, mendicidad, las tareas domésticas intensivas o actividades para el autoconsumo", agregó Lerner.

El trabajo infantil a menudo se asocia con el abandono escolar, y provocó en los últimos seis años que 4 de cada 10 NNyA que trabajaron tuvieran déficit educativo.

Según las últimas estimaciones globales de la OIT y Unicef 160 millones de NNyA son víctimas de trabajo infantil.

Comienza la campaña "Prestá atención. El trabajo infantil pasa cerca tuyo" La Organización Internacional del Trabajo para la Argentina, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, llevará adelante la campaña "Prestá atención. El trabajo infantil pasa cerca tuyo", donde por medio de dispositivos de realidad virtual se puede mirar el problema del trabajo infantil a través de los ojos de tres niños, niñas y adolescentes.



La iniciativa que recorrerá distintas provincias comenzó este domingo 11 de junio en el Parque de las Juventudes de La Rioja, frente al monumento a Facundo Quiroga y podrá verse hasta el martes 13. En paralelo, también funcionará una activación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza del Vaticano ubicada junto al Teatro Colón, entre el lunes 12 y el miércoles 14 de junio.



Como parte de la experiencia de visualización, las personas que se acerquen a los domos que se instalarán en estos espacios podrán conocer las historias de Martin (14), que trabaja en un lavadero de autos, Clara (12), que cuida a su hermano mientras su mamá va al trabajo, y Camilo (14), que desarrolla tareas en un paraje rural, narradas por el locutor Lalo Mir. Además, fuera de los domos la gente de la campaña acompañará la experiencia y podrá brindar más información.

Defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) advierten que el trabajo infantil es una problemática multicausal donde hay una tolerancia social que lo "naturaliza" o lo asume como "ayuda", generando como resultado queen Argentina trabajen, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este lunes.De acuerdo al último documento estadístico producido por el(UCA), correspondiente a un relevamiento del segundo semestre del 2022, el trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y actividades económicas afecta a casi el 15% de la población entre los 5 y 17 años en nuestro país, "un equivalente a 1,3 millones de NNyA", precisó la coordinadora de este estudio,, en diálogo con Télam.Del informe se desprende que el 6,9% realizan trabajo doméstico intensivo, es decir, situaciones en las que NNyA, con una predominancia de niñas y adolescentes mujeres realizando esta actividad.Mientras que el 9,2% corresponde a la labor en actividades económicas trabajando con un familiar o conocido, o que realizan alguna actividad por su cuenta para ganar dinero desempeñándose como empleado o aprendiz, lo que provoca que 2 de cada 10 adolescentes participaran en el último año en dichas actividades.y una fuerte localización en el interior del país, mientras que el trabajo doméstico es más transversal a las regiones y desigualdades sociales notables."Son muchos los derechos de los niños que son vulnerados cuando son víctimas del trabajo infantil. El derecho a la educación, porque el tiempo que le lleva está explotación laboral les quita espacio para la vida estudiantil, no solo ir a la escuela sino también socializarse con otros niños y niñas. Además se exponen a riesgos que provocan el tipo de trabajo que hacen", manifestó a Télam laEn este sentido, remarcó que el trabajo infantil es "invisibilizado por un lado y naturalizado por el otro", como los niños trabajando en los campos, no solo en Argentina sino en el mundo. Grahan hizo hincapié en que todavía es el sector agropecuario es el que más hace uso de trabajo infantil y en segundo lugar los talleres textiles clandestinos."La siembra del trigo, de flores, maíz, recolección de frutos, el secado del tabaco y hasta mucha ropa que compramos se basan en explotación laboral infantil", sentenció, y si bien reconoce que se avanzó mucho en la lucha para erradicarlo aún "falta mucho".Por este motivo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina y el Ministerio de Trabajo, titularon "Prestá atención. El trabajo infantil pasa cerca tuyo" como lema de este año para visibilizar esta problemática y disminuir la tolerancia social "desnaturalizando" el trabajo infantil., de desarrollar su potencial, afecta su dignidad y los perjudica tanto en el desarrollo físico como psicológico", enumeró a TélamAsí, consideró que es "un problema multicausal" donde hay factores vinculados a lo económico, las políticas aplicadas y los patrones culturales."El económico es central, ya que el trabajo infantil se da en el marco de familias que generalmente tienen un déficit de trabajo decente, donde el trabajo de los niños suma una economía familiar y así vemos que en la medición del 2017,", afirmó Ponce.Con respecto a las políticas para la prevención se centró en que "los niños permanezcan en la escuela" y que las medidas de protección social para aquellos hogares más vulnerables como la Asignación Universal por Hijo, "tiene una incidencia positiva en la reducción del trabajo infantil".Por último en cuanto a factores culturales, destacó la tolerancia social, con la cual el trabajo infantil "no se lo ve muchas veces como tal", sino "como una ayuda" o que favorece a la cultura del trabajo, pero que, y cuando los ingresos al mercado de trabajo son de forma temprana sólo "obstaculiza el desarrollo de la trayectoria educativa, desventajas en cuanto al aprendizaje".En 2002, la OIT estableció el 12 de junio de cada año como, en coincidencia con el Día Nacional contra el Trabajo Infantil y Día de los adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación.La fecha tiene como objetivo sensibilizar y comprometer a los Estados a desarrollar acciones que aboguen por su prevención y erradicación del trabajo infantil, prohibido en la Argentina por la Ley 26.390, preservando los derechos fundamentales de NNyA.