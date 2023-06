Ciudad se quedó con el clásico del Metro por 1 a 0 frente a GEBA

Los resultados de la fecha fueron:

Las posiciones tras 11 fechas son:

El partido empezó a todo ritmo y en el primer minuto de juego tras una gran presión y recuperación el equipo dirigido por Santiago Capurro pudo ponerse en ventaja a través de Brisa Bruggesser, una ventaja que iba a saber cuidar hasta el final. El gol tempranero sorprendió a las jugadoras de Gimnasia que se vieron abajo en el tanteador desde el inicio.En el segundo cuarto GEBA se adelantó un poco en el campo, pero no llego a inquietar el arco de Martina Van der Molen, por su parte Ciudad trabajo muy bien en la parte defensiva y pudo haber aprovechado alguna de las contras con un tiro nuevamente de Bruggesser que la arquera de GEBA, Delina Petre Yangilevich pudo rechazar.Ya en el tercer cuarto Ciudad tomo el dominio de la bocha, pudo controlar un poco más los tiempos del partido y tuvo las mejores oportunidades con dos córner cortos que no pudo aprovechar. Cuando el tercer cuarto se escaba GEBA presiono un poco más arriba y logro ingresar un par de veces al área pero la defensa de Ciudad siempre estuvo a la altura de las circunstancias.El cuarto y último cuarto GEBA intento una presión que no dio tanto resultado ya que si bien se adelantó en el campo de juego fue más por intenciones que por acciones. Ciudad se defendió muy bien en equipo y no sufrió ningún sobresalto.Al finalizar el partido el Técnico de ciudad comento: “Creo que fueron dos las claves del partido, una fue la concentración y defender las 11 todo el partido, es mas no tuvimos ningún córner en contra ni tampoco tiro al arco en contra en todo el partido. Y la otra haber hecho el gol al minuto que también eso nos tranquilizó y pudimos manejar la pelota y los tiempos del partido.”Por su parte la goleadora y figura Brisa Bruggesser dijo que estaba muy contenta por haber podido meter el gol del triunfo pero que a su vez la sorprendió que sea tan rápido al inicio del partido. Para ella la clave estuvo en la efectividad, y lo bien y unidas que defendió el equipo.Belgrano 0 vs River 1Italiano 0 vs Bco Provincia 1San Fernando 4 vs San Martin 1Arqutectura 1 vs Quilmes 0Ciudad 1 vs GEBA 0Velez 2 vs Lomas 0St. Catherines 1 vs San Lorenzo 0Sic 2 vs Santa Barbara 11. Arquitectura 25 pts2. San Fernando 23 pts3. Lomas 23 pts4. River 20 pts5. Italiano 20 pts6. Santa Barbara 19 pts7. GEBA 17 pts8. Ciudad 16 pts9. Velez 16 pts10. Quilmes 16 pts11. St. Catherines 14 pts12. Sic 14 pts13. San Lorenzo 13 pts14. Bco Pcia. 10 pts15. Belgrano 1 pts16. San Martin 0 pts