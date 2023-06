Lautaro Martínez: "Se nos escapó por poco, pero orgulloso de la Champions que hicimos"

"EN ESTE ÚLTIMO TIEMPO HE CUMPLIDO MUCHOS SUEÑOS Y HOY ME FALTÓ MUY POQUITO." Lautaro Martínez analizó su presente y lo cerca que estuvo el Inter de quedarse con la #CHAMPIONSxESPN.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/h8RwU6zdEj — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2023

El argentinolamentó este sábado la derrota "por poco" en la final de la Champions League ante Manchester City (0-1) pero se mostró "orgulloso" por la campaña de Inter a lo largo de la competencia.. Pusimos en dificultades a rivales muy complicados como el City, que es de los rivales más importantes del mundo", consideró en la zona mixta del estadio Olimpico Atatürk de Estambul.Golpeado por el resultado, el delantero campeón mundial en Qatar reconoció que disputar una final de Liga de Campeones "era uno de los sueños que tenía desde chico"., insistió.El bahiense iniciará sus vacaciones ya que no formará parte de la gira por Asia con el seleccionado argentino para disputar los amistosos ante Australia e Indonesia."Hablé con (Lionel) Scaloni y me dijo que descansara. El descanso viene bien por el tema del tobillo, por el que sufrió los primeros seis meses (de la temporada). Estoy bien, me hizo bien el descanso después del Mundial y ahora ya estoy recuperado", contó.