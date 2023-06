Dos condenados por el secuestro y crimen de Matías Berardi fueron beneficiados con salidas transitorias

Matías Berardi. Foto: Familia.

El caso de Matías

Dos de los once condenados por el crimen de Matías Berardi, el adolescente de 16 años capturado en Escobar, mantenido en cautiverio en Tigre y ejecutado en Campana en 2010, fueron beneficiados con salidas transitorias, informaron fuentes judiciales., para quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 de San Martín estableció queFuentes judiciales informaron a Télam que la resolución -a la que Télam tuvo acceso-, cuya pena vence el 1 de octubre del 2028, tras ser declarado culpable de ser uno de los captores de Berardi.En tanto,A esa mujer le habían rechazado la prisión domiciliaria por la pandemia solicitada el 14 de mayo del 2020, cuando había arrancado el confinamiento por Covid-19.Según el TOF 3, Vivas "se incorpora al régimen de salidas transitorias con seis horas mensuales, con el objeto de afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales"."La salida del condenado se llevará a cabo cabo bajo tuición (la guarda) de personal del Servicio Penitenciario Federal de acuerdo a la siguiente modalidad: una salida transitoria de seis horas de duración por mes, debiendo el personal designado acompañar, en todo momento", indicó.La condenada Moyano,María Inés Daverio, madre de la victima, aseguró que la decisión de la justicia "no es buena debido que no tienen que tener ningún tipo de beneficio"."Mi esposo y yo estamos totalmente en desacuerdo porque un crimen de esa magnitud (tomaron la decisión de matar un chico) no merece ningún tipo de beneficio bajo ningún argumento y sin ninguna excepción", dijo a Télam y añadió: "Lo mínimo que pedimos es que cumplan la condena en la cárcel. La mujer nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento".y se bajó de una combi en Panamericana y Ruta 26 para volver a su casa en ese partido del norte del conurbano.Mientras lo mantenían cautivo en una casa de Benavídez,En un momento, tras lo cual dejó el cuerpo abandonado en inmediaciones de de la ruta 6, en Campana.