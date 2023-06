Fernández reafirmó el "reclamo inclaudicable por nuestra plena soberanía" sobre Malvinas

"Las Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas" / Foto: archivo.

No nos rendimos. Nunca lo haremos.



En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las #Malvinas, Islas y Sector Antártico, reafirmamos el reclamo inclaudicable por nuestra plena soberanía.



Lo exige una inmensa patria que quiere recuperar lo que le fue usurpado. pic.twitter.com/uNh5KLwUCr — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2023

No hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI.



Por vías pacíficas, vamos a recuperar nuestras Islas. Las Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas 🇦🇷 — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2023

El presidente Alberto Fernández reafirmó este sábado el "reclamo inclaudicable por nuestra plena soberanía" sobre las islas Malvinas, dijo que el Reino Unido "debe sentarse a dialogar, como lo ha ordenado la ONU" y advirtió que "no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI"."En el, reafirmamos el reclamo inclaudicable por nuestra plena soberanía", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.En ese contexto, afirmó que "no nos rendimos. Nunca lo haremos" y señaló que "lo exige una inmensa patria que quiere recuperar lo que le fue usurpado"."Reino Unido debe sentarse a dialogar, como le ha ordenado la ONU", expresó y sostuvo que "debemos exigir con coraje aquello que nos corresponde"."Por la gesta de nuestras y nuestros veteranos y caídos, por la riqueza de nuestras tierras y porque es nuestro derecho, dijo el Presidente.Asimismo, manifestó que "no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI" y dijo que "por vías pacíficas, vamos a recuperar nuestras Islas"., remarcó el jefe de Estado al finalizar el posteo que hizo al conmemorarse hoy el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.