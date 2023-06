Arauz vuelve al ruedo como candidato a la vicepresidencia por el correísmo

En 2021, Arauz perdió contra el embanderado del anticorreísmo, el actual presidente Lasso.

Para inscribir las candidaturas hay tiempo hasta el 13 de junio: previamente el consejo debe haber aprobado los partidos políticos de los candidatos, plazo que terminaba este sábado

Quien gane en agosto estará en funciones hasta mayo de 2025, para completar el mandato de Lasso

El economista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, será candidato a vicepresidente en Ecuador, mientras que la exasambleísta Luisa González encabezará la fórmula para las elecciones anticipadas del 20 de agosto, según oficializó este sábado la agrupación Revolución Ciudadana (RC), a horas de que cierre el plazo para registrar a los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral (CNE)."Vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a enfrentar las causas generadoras de la violencia y de la delincuencia, como lo son el hambre, la pobreza, la falta de educación, la ausencia de oportunidades", declaró González en un discurso en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, bastión de los seguidores de Correa.González, quien fue legisladora y secretaria de la Administración Pública en el gobierno de la RC, expuso las líneas de lo que sería su programa de gobierno en caso de ganar en agosto, con énfasis en el enfrentamiento a la inseguridad, la reactivación económica y la generación de empleos, indicó la agencia Sputnik.En particular, hizo énfasis en el enfrentamiento a la inseguridad que existe en el país, lo que atribuyó a la falta de políticas públicas integrales por parte de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-).En un principio, el movimiento correísta había anunciado una dupla conformada por el exvicepresidente Jorge Glas como candidato a presidente y González como vice, pero debió celebrar una nueva elección dado que el político declinó al cargo argumentando que no podía poner en riesgo la inscripción, y lo propuso a Arauz para la vicepresidencia."Les dije que se los anunciaría yo. Andrés Aráuz, vicepresidente. ¡Hasta la victoria siempre!", tuiteó Correa, que vive en Bélgica desde el final de su mandato, y luego publicó una foto de ambos candidatos junto a Glas y la leyenda "Venceremos".En 2021, Arauz perdió contra el embanderado del anticorreísmo, el actual presidente Lasso, del movimiento conservador CREO y aliado del Partido Social Cristiano, que sacó más del 52% de los votos.Lasso oficializó la semana pasada que no iba a ser postulante, luego de que dispusiera por decreto la llamada "muerte cruzada", que disuelve el Parlamento y convoca a elecciones anticipadas, previo a una votación en el legislativo en un juicio político en su contra por presunto peculado.El oficialista movimiento Creando Oportunidades (CREO) informó esta semana que no tendrá candidato en las elecciones y tampoco respaldará a otro candidato, por lo que le dio libertad de acción a sus militantes.Glas, de 53 años, estuvo encarcelado desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022, cuando la Justicia le otorgó libertad condicional, y actualmente, está a la espera de que la Justicia unifique sus dos condenas por corrupción.Este viernes, un juez le había concedido una medida cautelar para que pudiera participar en las elecciones extraordinarias que se celebrarán en agosto.Para inscribir las candidaturas en el CNE, para lo que hay tiempo hasta el 13 de junio, previamente el consejo debe haber aprobado los partidos políticos de los candidatos, plazo que terminaba este sábado.Según el calendario electoral ajustado, el 6 de agosto debe estar el listado oficial de las candidaturas, porque con esto podrá comenzar el trabajo de impresión de las papeletas electorales.Según determinó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que aceptó una demanda de colectivos de mujeres, las fórmulas deberán estar integradas por un hombre y una mujer.Una de las alianzas ya registradas es Actuemos, conformada por los partidos SUMA y Avanza, que acompañará la candidatura del exvicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, un acuerdo que llegó tras semanas de diálogos.A esta alianza no logró sumarse la Izquierda Democrática, que también anunció su apoyo a Sonnenholzner, quien irá acompañado en la fórmula por Erika Paredes.Otra es Acción Democrática Nacional, alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, del primo del expresidente Moreno) y Mover (antes Alianza PAIS), que respalda la candidatura del binomio conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad.El Partido Social Cristiano (PSC)-Sociedad Patriótica completó su fórmula con Jan Topic-Diana Jácome.La coalición Claro que se puede, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí, respalda a Yaku Pérez, que fue candidato presidencial por el partido indígena Pachakutik en 2021.Sin embargo, aún no acudió al CNE a aceptar la candidatura y tampoco se conoce quién será su compañera de fórmula.El CNE informó en Twitter que también recibió la inscripción del binomio presidencial del Movimiento Construye Ecuador, conformado por el periodista Fernando Villavicencio y la ingeniera ambiental Andrea González.Quien gane en agosto estará en funciones hasta mayo de 2025, para completar el mandato de Lasso.El presidente, que se quedará en el cargo hasta noviembre de este año, explicó que tomó la decisión de decretar la "muerte cruzada" para proteger la democracia y anunció que continuará trabajando por el bienestar de los ecuatorianos el tiempo que le resta.