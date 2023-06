Continúa la búsqueda de Wilson, perro clave en el rescate de niños en la selva de Colombia

Cáceres, directora de la entidad que vela por los derechos de los niños, dijo que los menores indicaron haberse encontrado con un perro / Foto: Twitter.

La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/a4mPVvCoPT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 10, 2023

El Ejército colombiano anunció este sábado que continúa la búsqueda de Wilson, un perro rastreador que participó del rescate de cuatro niños indígenas que, y ahora está perdido en la vegetación."La búsqueda no ha terminado. Nuestro principio: no dejamos a nadie atrás", expresó la institución en su cuenta de Twitter."Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson", agregó en su tuit, acompañado de fotos del pastor belga malinois de seis años, consignó la agencia AFP.El perro se perdió en la espesura amazónica del sur del país mientras rastreaba a losregistrado el 1 de mayo y que fueron localizados el viernes.Wilson fue clave en las operaciones de búsqueda, pues encontró en medio de la vegetación el biberón de Cristin, la menor que cumplió un año durante la asombrosa travesía por un hábitat donde rondan jaguares, pumas, serpientes y otros depredadores. Los menores, débiles pero vivos, fueron trasladados a Bogotá, donde están hospitalizados, pero fuera de peligro , anunciaron las autoridades.Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal que vela por los derechos de los niños, dijo este sábado que los menores indicaron haberse encontrado con un perro en la selva, sin precisar si se trataba de Wilson.y la mayor de los hermanos, "nos contó del perrito", manifestó la funcionaria a la prensa.Añadió que los niños hablan "del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato".El Ejército registró la desaparición del animal el jueves y avanzó una hipótesis:, indicó la institución en un boletín.Los militares también aseguraron haber "encontrado huellas que serían de los menores y muy cerca también las que podrían ser del perro".En el accidenteLos dos hermanos menores cumplieron 5 y un año durante su travesía por la selva.