Scioli aseguró que ya tiene "candidatos en todas las categorías"

Scioli volvió a ratificar su precandidatura presidencial.

Scioli indicó que su presentación como candidato "no es en contra de nadie" sino "en favor de la Argentina" y concluyó: "El pueblo peronista quiere una paso para contener a todas las expresiones del peronismo democráticamente"

Finalmente, Scioli indicó que su presentación como candidato "no es en contra de nadie" sino "en favor de la Argentina" y concluyó: "El pueblo peronista quiere una paso para contener a todas las expresiones del peronismo democráticamente"

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, aseguró este sábado que ya tiene "candidatos en todas las categorías" para presentar su lista en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto y reiteró que "la unidad tiene que ser el restado de lo que la gente elija y ordenar las candidaturas democráticamente"."Ya tenemos todo organizado, tengo candidatos en todas las categorías y avales. Tengo candidato en la Ciudad, a Victoria (Tolosa Paz) en la provincia (Buenos Aires) y en los próximos día se definirá la reglamentación", sostuvo Scioli en declaraciones a Radio Rivadavia.Asimismo, agregó que "la unidad (del FdT) tiene que ser el resultado de lo que la gente elija" y expresó que por eso hay que "ordenar las candidaturas de cara a la sociedad, democráticamente luego de las PASO".A cuatro días de la fecha límite de la presentación de frentes y alianzas electorales, Scioli volvió a ratificar una vez más su precandidatura presidencial y respondió el cuestionamiento del Frente Renovador (FR), que rechaza la PASO y plantea que una dispersión de candidatos oficialistas generaría un desorden político y económico en la gestión del Gobierno nacional, en un escenario post PASO."Mi carrera política empezó en una PASO, mi guía son los problemas de la sociedad, no me dejo guiar por rumores", indicó el precandidato.Por otra parte, volvió a señalar que el presidente Alberto Fernández fue "muy claro" en definir que las primarias serían la herramienta para "definir democráticamente las candidaturas"."Es decisión nuestra (competir), no tiene que ver con el Presidente, tomamos la decisión porque estamos convencidos de que somos una alternativa confiable", añadió.Finalmente, Scioli indicó que su presentación como candidato "no es en contra de nadie" sino "en favor de la Argentina" y concluyó: "El pueblo peronista quiere una paso para contener a todas las expresiones del peronismo democráticamente".