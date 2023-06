Tras la suma de Espert, Bullrich y Larreta cierran una semana de interna "al rojo vivo"

De cara la inscripción de alianzas, todavía no está definido si habrá cambio de nombre. Foto: Laura Lescano

El avance de Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza en todo el país, hizo que los dirigentes del ala "conservadora" de JxC afinaran la calculadora electoral

Elisa Carrió denunció la complicidad de una alianza Macri-Milei con "ajuste brutal" y el plan de "reprimir hasta matar". Foto: Daniel Davobe.

El temor opositor apunta a un escenario de triunfo nacional pero con una provincia de Buenos Aires con un gobierno peronista que logre "trabar", según su visión, la gestión de un futuro Gobierno nacional opositor

Cerca de Morales y de Larreta creen que aún es posible un acuerdo con el peronismo no kirchnerista. Foto: Alfredo Luna.

Patricia Bullrich le reclamó a Larreta: "embarrarse". Foto: Archivo Télam.

Juntos por el Cambio (JxC) vivió una de sus peores semanas desde su creación en medio de la discusión por la ampliación del espacio, promovido por Horacio Rodríguez Larreta y resistido por Patricia Bullrich, en un debate que lejos de estar saldado continuará, antes y después del cierre de listas y de las PASO del 13 de agosto.Larreta recuperó centralidad política y sacudió el tablero opositor al plantear, secundado por el radical Gerardo Morales, la necesidad de ampliar JxC y de incorporar en este sentido a Juan Schiaretti , el gobernador cordobés.El planteo llegó en momentos en que el sector de Bullrich venía retaceando su apoyo para el desembarco del diputado nacional y economista José Luis Espert, cuya llegada finalmente se anunció formalmente este viernes a la mañana, con una conferencia de prensa.En esa rueda de prensa, sugestivamente, el sector de Bullrich no estuvo presente, en otro signo que marcó que aceptaron la llegada de Espert, pero con sus reservas.Cerca de la exministra de Seguridad intentaron postergar la llegada del referente de Avanza Libertad todo lo posible al considerar que puede quitarle votos al potencial votante de Bullrich.Con la cuestión de Espert saldada, la llegada de Schiaretti fue el tema que realmente tensionó y puso a prueba la unidad de JxC , en una semana cargada de rumores y versiones de ruptura de la coalición opositora.Patricia Bullrich intento dar por zanjada la discusión y afirmó que la llegada de Schiaretti es un tema cerrado. Sin embargo, Rodríguez Larreta insistió en las últimas horas que seguirá promoviendo la inclusión del mandatario cordobés.Según pudo reconstruir Télam de varias fuentes partidarias, la necesidad de sumar a Schiaretti tiene que ver con motivos electorales y la posibilidad de acuerdos legislativos en caso de un triunfo opositor.El avance de Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza en todo el país, hizo que los dirigentes del ala "conservadora" de JxC afinaran la calculadora electoral y llegaran a la conclusión de que no pueden prescindir ni de Schiaretti ni de Espert.Al respecto, brindan algunos números: Espert sacó 700.000 votos en la elección legislativa de 2021, sólo en la provincia de Buenos Aires, y Schiaretti ganó su provincia, en 2021, con más del 50% de los votos.Si bien reconocen que el momento de dar esta discusión no fue el mejor -a dos semanas de los comicios en Córdoba-, creen que esta movida no perjudicará las chances electorales de Luis Juez para convertirse en el próximo gobernador provincial ni de Rodrigo de Loredo, quien va por la intendencia de Córdoba capital.Los estrategas de JxC creen que en una elección con final abierto -donde todas las fuerzas plantean un escenario de balotaje- no se puede "regalar" ni un voto, y creen que es imprescindible que el peronismo no kirchnerista esté adentro del espacio.En este sentido, consideran que con Schiaretti y Espert adentro del espacio pueden sumar entre 5 y 7 puntos nacionales a la elección, logrando parte del voto liberal y parte del voto del peronismo no kirchnerista, que confían que Schiaretti pueda llegar a agrupar.A cuatro días del cierre de presentación de las alianzas electorales, y a 14 de la fecha para presentar las listas de candidatos, cerca de Morales y de Larreta creen que aún es posible un acuerdo con el peronismo no kirchnerista, e incluso imaginan estrategias para sumarlos luego de estas fechas límite que fija el calendario electoral.Según coinciden todas las fuentes, no hay escenario de ruptura en JxC, aunque tampoco es un escenario a descartar si ambos sectores en pugna -Larreta y Bullrich- deciden extremar sus posturas.La verdadera preocupación de la conducción de JxC hoy no pasa por ganar a nivel nacional -algo que consideran que puede darse, aunque con dificultad-, sino por poder ganar también la provincia de Buenos Aires.Se evalúa que ese desafío es aún más complejo que el triunfo a nivel nacional, y esta ampliación que están proponiendo apunta justamente a ganar más votos en ese territorio, donde el gobernador Axel Kicillof sigue exhibiendo buena intención de voto para su reelección y Javier Milei también cosecha un buen grado de adhesión.El temor opositor apunta a un escenario de triunfo nacional pero con una provincia de Buenos Aires con un gobierno peronista que logre "trabar", según su visión, la gestión de un futuro Gobierno nacional opositor.La incorporación de Espert pareció ser una señal de distensión en esta intensa interna partidaria, aunque los antecedentes marcan que se trata solo de una tregua en una batalla más larga.En este contexto, la atención está puesta en la Convención Nacional de la UCR del próximo lunes.Dentro del radicalismo hay sectores que están jugando con Larreta (como Morales y Lousteau), y otros más cerca de Patricia Bullrich, como Maximiliano Abad, titular del Comité Provincia, y Alfredo Cornejo, candidato a la gobernación mendocina.De esta forma, JxC no está dividido hoy por partidos políticos (UCR-PRO), sino por la lealtad o alineamiento con los principales candidatos a la presidencia.En este contexto se especula que Larreta formará fórmula presidencial con Morales acompañándolo como vice, mientras Patricia Bullrich sería secundada por otro radical, en una lista donde aparecen Facundo Manes, Maximiliano Abad y Luis Naidenoff.