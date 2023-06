La polaca Iga Swiatek se coronó nuevamente en Roland Garros

La tenista polaca Iga Swiatek confirmó su favoritismo y retuvo el título en Roland Garros, tras imponerse este sábado en una final de alto voltaje sobre la checa Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4.Swiatek, nacida en Varsovia hace 22 años y líder del ranking mundial de la WTA, superó sus propios altibajos para finalmente derrotar a Muchova (43) luego de una batalla que se extendió durante dos horas y 48 minutos, en la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.Para la polaca se trató de su tercera coronación en París, donde había ganado en 2020 y el año pasado, y también de su cuarto título de Grand Slam en una lista a la que suma el US Open de 2022.La tenista de Varsovia se mostró dominante en el inicio del partido cuando bien plantada en la línea de base se puso rápido 3-0 arriba y encaminó el set.La checa Muchova, quien había eliminado del torneo en la segunda ronda a la argentina Nadia Podoroska (103), eligió como estrategia arriesgar en todos los tiros con la intención de incomodar a la polaca y eso la hizo fallar más de la cuenta.El primer set se lo llevó Swiatek por 6-3 con dos quiebres de servicio (2/0 y 6/2) y luego se adelantó nuevamente 3/0 con una seguidilla de cinco games ganados en forma consecutiva, lo que transformó la final casi en un monólogo.Sin embargo, en ese segmento del partido la polaca cometió un error cuando consideró que lo tenía ganado, se relajó y debió soportar una gran reacción de la checa.La checa Muchova, de 26 años, dejó de acumular errores no forzados y reaccionó cuando mantuvo su saque y quebró el de la polaca para descontar a 3-2 y luego igualar 3/3, así ponía en apuros por primera vez a su rival en la final.Muchova sustentó su reacción en dos golpes, la derecha cruzada pesada y profunda que le hizo mucho daño a Swiatek, y el revés con slice para defenderse y recuperar pelotas imposibles.A eso le sumó muy buenos saques (con seis aces) y grandes devoluciones que le permitieron revertir la situación, llevarse el set por 7-5 y pasar al frente por 2-0 en el tercero.Swiatek modificó su semblante, comenzó a quejarse en voz alta cada vez que fallaba, quizá porque comenzó a rondar por su mente la idea de que la final podía escapársele.No obstante, la polaca mejoró la precisión de sus tiros, así logró igualar un partido de alto nivel de emotividad y otra vez dominó con su derecha para adelantarse 5-4 ante la checa Muchova, que se fue apagando de a poco, sin la consistencia del parcial anterior.Muchova cedió por tercera vez en el set su servicio y ese quiebre le permitió a la polaca definir por 6-4 para llevarse la victoria y el título.Swiatek festejó su nuevo éxito en París con el puño apretado y un grito de desahogo, se abrazó con su cuerpo técnico y recibió el aplauso del público parisino que se había inclinado por ella desde que comenzó la final.La foto del final dejó la sensación de que si no sucede un cambio muy grande Swiatek se encamina a dominar el tenis femenino por los próximos años.El título de la polaca llegó en la antesala de la final masculina de este domingo en la que el notable serbio Novak Djokovic intentará agrandar su leyenda cuando enfrente en la final al noruego Casper Ruud, quien buscará a su vez coronarse por primer vez en en "Major" en su tercer intento por conseguirlo.La gran final del cuadro masculino se jugará este domingo a partir de las 9.30 (hora de Argentina) y tendrá como protagonistas a Djokovic, tercero del ranking mundial de la ATP, y a Ruud, cuarto, con televisación de ESPN.El tenista serbio nacido en Belgrado hace 36 años confirmó en París su notable vigencia, ya que luego de haber conquistado en febrero el Abierto de Australia repitió otra actuación descomunal en Roland Garros, siendo el único sobreviviente de la vieja guardia del "Big Three", con el suizo Roger Federer retirado y el español Rafael Nadal lesionado y en la etapa final de su carrera.Djokovic irá en busca de su título número 23 de Grand Slam, lo que le permitiría desplazar a "Rafa", con quien comparte el récord de "Majors", además si gana se adueñará del número uno del mundo desplazando al español Carlos Alcaraz, al que venció ayer en semifinales.Sin Nadal, ausente de Roland Garros por primera vez en los últimos 18 años, el serbio exhibió su mejor versión y jugará su séptima final en París, donde alzó el trofeo en las ediciones de 2016 y 2021.Su rival, el noruego Ruud, de 24 años y campeón del Argentina Open en 2020 y 2022, le ganó en semifinales al alemán Alexander Zverev en sets corridos e irá en busca del título luego de haber perdido la final del año pasado con Nadal, y también había arribado a la definición del US Open 2022 (perdió con el murciano Alcaraz).En cuanto a los antecedentes entre ambos, se enfrentaron en cuatro ocasiones y siempre ganó Djokovic: Masters 1000 de Roma 2020 y 2022, y las ediciones del Masters jugadas en Milán en 2021, en a fase de grupos, y 2022 en la final.El serbio es el gran favorito para sumar un nuevo trofeo a la colección de 93 que posee y también para convertirse en el primer tenista con al menos tres títulos en cada uno de los cuatro Grand Slam, puesto que ya ganó Australia 10 veces, Wimbledon 7 y el US Open en 3 ocasiones.