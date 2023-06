Para la fiscal que lo encarceló, "Mangeri pensó que había cometido el crimen perfecto"

La fiscal Paula Asaro, quien hace 10 años detuvo a Jorge Mangeri como autor del femicidio de Ángeles Rawson. Osvaldo Fantón.

"En poco más de 72 horas se pudo esclarecer un caso que merecía una respuesta judicial".

"Espero que el humilde aporte que hicimos para esclarecer su muerte pueda mitigar el eterno dolor de su familia y amigos".

"Su defensa jamás permitió que le pudiéramos hacer un estudio psicológico para adentrarnos en la mente de Mangeri".

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

, quiencomo autor del femicidio de Ángeles Rawson, aseguró que el exportero de Palermo cometió "una aberración" al asesinar a la adolescente de 16 años, quey que la investigación que resolvió el hecho en pocos días fue "sobresaliente".En una entrevista con Télam, la fiscal de instrucción contó que, al margen de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 39 de la que ella es titular, este año volvió a hacerse cargo como fiscal subrogante de la misma Fiscalía 35 que hace 10 años dirigía cuando le tocó investigar el complejo homicidio de Ángeles.A 10 años del crimen de Ángeles Rawson, ¿qué significó esa causa en su carrera judicial?En lo personal, pude volcar todos los años de experiencia que llevaba como fiscal, para resolver un homicidio en 72 horas. Se trató de un antes y después en cuanto a las denuncias de paraderos que con anterioridad no daban intervención al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial de la Nación, sino que era simplemente un expediente de constancia. Implicó un hito también en la visibilidad de la violencia de género como una problemática que tenía que ser de interés central para el Estado.¿Cómo evalúa a la investigación?Yo la calificaría de sobresaliente. Se dio una respuesta reclamada mediáticamente como pocas veces antes pasó, y con prácticamente nulos errores. Con los medios y limitaciones que se tenían, con un esfuerzo muy grande por parte de los recursos humanos que teníamos, tanto de la fiscalía como del personal de la Policía Federal Argentina, en poco más de 72 horas se pudo esclarecer un caso que merecía una respuesta judicial. Siempre destaco la actuación del sumariante, Pablo Colman, hoy secretario de la misma fiscalía, y de los fiscales del juicio oral, Fernando Fiszer y Sandro Abraldes, que lograron la condena en el debate.¿Cuándo se dieron cuenta de que Jorge Mangeri era el asesino?Básicamente en el contexto de su declaración testimonial en la fiscalía, largamente demorada por su incomparecencia. El momento en el que ensayó una versión absolutamente inverosímil, acerca de un supuesto e inexistente secuestro de la policía, a la par que exhibió lesiones en su torso que permitían sospechar que habían sido causadas por un tercero que se defendía. Esos fueron los datos que llevaron a pensar acerca de su responsabilidad en el hecho.¿Cómo fue el momento de su confesión en la fiscalía?De repente. Estábamos reunidos en un despacho, mis colaboradores y yo, analizando la prueba, los dichos de Mangeri, sus lesiones y casi concluyendo sobre su posible responsabilidad, pidió hablar conmigo y se responsabilizó por el crimen. Me dijo: "Fui yo".¿Por qué cree que Mangeri cometió el crimen?Muy difícil de saberlo. Su defensa jamás permitió que le pudiéramos hacer un estudio psicológico para adentrarnos en su mente y saber qué pasaba por su cabeza. Lo que hizo Mangeri fue una aberración total y quizás pensó que había cometido el crimen perfecto al descartar a Ángeles con la basura. Nunca hubiésemos sabido quién fue el responsable si el cuerpo no aparecía en la planta del Ceamse.¿Qué le diría a Ángeles Rawson?Que se terminó su vida muy pronto, de modo muy injusto y horrible. Que era una excelente persona y que la querían todos los que la conocían. Que espero que el humilde aporte que hicimos para esclarecer su muerte pueda mitigar el eterno dolor de su familia y amigos.Por último, Asaro quiso disculparse "una vez más con su mamá, Jimena Aduriz, por las horas que ella y su familia estuvieron declarando aquella noche en la fiscalía"."Pero una correcta investigación requiere de un interrogatorio a todos los que integran el entorno íntimo de la víctima. También pudo haber generado mucho dolor que el allanamiento en la casa coincidió con el día en el que velaban a su hija, pero el objetivo era encontrar al asesino, como se hizo en 72 horas. Y en ese allanamiento fue el propio Mangeri quien me tocó la espalda y me dijo 'esa es Mumi' cuando la identificó en el video que reveló que había llegado al edificio", explicó la fiscal.